En medio de tanta incertidumbre política, a Milei le crecieron los enanos

Desde su fallido paso por Davos hasta hoy, Javier Milei no encuentra el rumbo y va de error tras error, muchos de ellos no forzados. Los mercados castigaron al presidente porque no puede o no sabe explicar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a esta hora, en algunas oficinas de la city porteña tienen serias dudas sobre las peticiones del organismo para abrirle nuevamente las puertas a la Argentina. Se vislumbra una probable devaluación del peso y eso repercutirá inmediatamente sobre los precios, lo que equivale a decir que podría acelerarse la inflación.

En lo político, los estrategas de La Libertad Avanza buscan aliados en los gobernadores para que sus diputados nacionales apoyen el acuerdo con el FMI. En los últimos días selló con el gobernador de Chaco, el radical Leandro Szdero, un acuerdo por el cual la provincia norteña votará por la afirmativa cuando se debata ese tema en la Cámara de Diputados. La contraprestación no demoró en hacerse pública.

El gobernador chaqueño no tiene un peso y recibió una ayuda de 120 mil millones de pesos del Tesoro nacional para hacer frente a diversos compromisos. Se trata de un pacto que Milei siempre repudió, criticó y hasta maltrató a quienes lo hicieron. Hoy, sin posibilidades de conseguir aliados genuinos, se ve obligado a captar amigos con fiestas que a la larga suelen salir muy caras.

Además, tampoco termina de salir del papelón que hizo con las criptomonedas, donde nuestro país fue el hamerreír de medio mundo.

Todo eso pega fuerte en su imagen y comienza a decaer en los sondeos de opinión en todo el país, y esa baja es fuerte en distritos clave, como Buenos Aires por ejemplo, donde La Libertad Avanza estaría perdiendo frente al peronismo de Áxel Kicillof, incluso si va aliado con el PRO de Mauricio Macri, otro ejemplo de devaluación política.

Ya no es tan cierta esa afirmación que decía que Milei ganaba por muerte, incluso si no tuviera definido los candidatos. Córdoba también es un ejemplo de esta situación porque también se observa una caída que lo ubica en torno a los 43 puntos, muy lejos de los más de 50 que ostentaba hace un par de meses.

Habrá que ver la lista que presenta en nuestra provincia y no hay que soslayar que el presidente de Talleres, Andrés Fassi, mandó a decir que le gustaría meterse en la conversación de 2027, pero no en la de octubre de este año.

Diana Mondino es otra carta fuerte, pero en los últimos meses está virtualmente escondida y tampoco debe olvidarse que salió casi a los empujones del gabinete por decisión de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y una fábrica de cometer errores políticos.

Los escuderos presidenciales de relevancia son Karina y Santiago Caputo, ambos con comportamientos ingenuos y dignos de los que carecen de la mínima experiencia para moverse en un mar atestado de tiburones.

En Córdoba, el peronismo comienza a frotarse las manos y es posible que se reperfilen las campañas. Schiaretti disfruta de su silencio. Tiene tiempo hasta el 17 de agosto. Ese día no habrá lugar para las especulaciones y los que participen en los comicios deberán presentarse en la Justicia y manifestar su voluntad de jugar.