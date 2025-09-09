Encuentro con gobernadores: Cuáles serán los reclamos que Córdoba llevará a la Nación

Tras una dura derrota en las recientes elecciones, el Gobierno Nacional tomó un abanico de decisiones para tratar de llevar tranquilidad al país. En la mañana del lunes, el propio presidente Javier Milei convocó a todo su Gabinete en la Casa Rosada, y por la tarde decidió ampliar su mesa política y convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo federal.

La noticia fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de Twitter: “El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo”, informó. “El Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores. Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial”, agregó en la misiva Adorni.

Fuentes consultadas del Panal aseguraron a este medio que reciben bien la convocatoria aunque esperan que no sea “simplemente una movida preelectoral”. En ese marco indicaron cuáles serían los reclamos específicos que el gobernador Llaryora podría llevar a Buenos Aires a la mesa nacional.

Córdoba: el Gobierno de Milei inicia la venta de bienes del Estado con un terreno en pleno Centro

Entre los puntos principales se destacan tres solicitudes:

Traspaso de la Ruta 19 para dar comienzo a las obras de la autopista: Uno de los principales pedidos. En el acto de licitación del pasado mes de julio, Llaryora ratificó su compromiso de finalizar esta autopista pero advirtió que las máquinas no pueden ingresar hasta que la Nación firme el decreto que establezca la transferencia de dicha ruta para poder avanzar con la concreción del proyecto. “Ya tendríamos que ver las máquinas en marcha, salvando vidas y construyendo progreso", sostuvo el mandatario provincial.