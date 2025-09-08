Córdoba: el Gobierno de Milei inicia la venta de bienes del Estado con un terreno en pleno Centro

El plan de Javier Milei para desprenderse de 400 propiedades estatales ya tiene su primer capítulo: un terreno estratégico en el corazón de Córdoba capital. El lote de 2.796 m², uno de los pocos baldíos que quedan en el Centro, se ofrece como oportunidad única para desarrolladores e inversores.

La subasta será el próximo 6 de octubre a través de la plataforma Subast.Ar. Con una capacidad constructiva que permite más de 18 mil m² de obra, el predio promete proyectos inmobiliarios de gran escala en una zona rodeada de oficinas, comercios y residencias.

El sindicato de Aefip ya salió a cuestionar la decisión, al considerarla un “despojo” de patrimonio público. Pero en el mercado ven la jugada como una señal clara: el Gobierno apuesta a generar dólares y liberar terrenos que, hasta ahora, permanecían ociosos.

El pliego de condiciones marca que el comprador no podrá especular: deberá construir al menos el 80% de la superficie permitida en un plazo máximo de ocho años. Eso significa que no solo se vende un lote, sino también la promesa de un nuevo desarrollo urbano en pleno microcentro cordobés.

La ubicación no es menor. El terreno está a metros de la sede central de Epec, a una cuadra del edificio de Naranja X y a pasos de la Costanera, lo que lo vuelve especialmente atractivo para proyectos mixtos que combinen viviendas, oficinas y locales comerciales.

El precio base de U$S 1,1 millones y la posibilidad de levantar más de 18 mil metros cuadrados convierten a esta subasta en una movida que muchos en el sector siguen de cerca. Córdoba abre la puerta, y detrás vienen más: otros tres lotes en Malagueño también esperan su turno en la agenda del “gran remate” nacional.