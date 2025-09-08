Empresario top de la construcción estalló tras la derrota de Milei en Buenos Aires: “El conurbano es una cloaca en todo sentido”

El resultado electoral en Buenos Aires también sacudió al mundo empresario. Lucas Salim, uno de los desarrollistas más importantes del país, expresó su enojo en X con un mensaje viral en el que calificó al conurbano bonaerense como “una cloaca en todo sentido”, acusó a los votantes de vivir “de la teta del Estado socialista/kirchnerista” y los tildó de “burros” y “brutos” por apoyar a dirigentes que “les roban en la cara”.

La elección de legisladores en la provincia de Buenos Aires volvió a poner en el centro del debate al distrito más poblado y decisivo del país. Con más de 14 millones de electores habilitados, el 71% concentrado en la Primera y la Tercera Sección Electoral, la provincia suele ser el corazón de cualquier estrategia presidencial. Esta vez, el veredicto fue categórico: el peronismo, en su versión kirchnerista y con la marca Fuerza Patria, arrasó con el 47,25% de los votos frente al 33,72% de La Libertad Avanza. La diferencia de más de 13 puntos dejó muy atrás el escenario de “empate técnico” que días antes había agitado Javier Milei.

El mapa bonaerense se tiñó mayormente de celeste. Fuerza Patria se impuso en seis de las ocho secciones en disputa, con un triunfo aplastante en la Tercera (54% a 28%) y una diferencia de más de 10 puntos en la Primera. Solo en dos secciones menores La Libertad Avanza logró imponerse, quedando muy lejos del objetivo libertario de consolidar poder territorial en la Provincia.

Qué dijo Salim de las elecciones bonaerenses

El golpe electoral no pasó inadvertido en el mundo empresario, donde varios referentes esperaban un crecimiento más sólido del oficialismo nacional. Entre ellos, Lucas Salim, uno de los desarrollistas más importantes del país, expresó su enojo a través de las redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó.

“Una presa dando cátedra por audio… y un montón de simios escuchando como si fuera una filósofa. Mamarracho total. Es oficial que 1 de cada 2 bonaerenses vive de la teta del Estado socialista/kirchnerista. Cagan en un balde y votan a los que les roban en la cara. Son burros, son brutos, son pobres por cómo votan. El conurbano bonaerense es una cloaca en todo sentido, hoy gana la casta, los medios, los curros y el choreo”, escribió en X.

El empresario no se quedó ahí y redobló la apuesta, aludiendo a las consecuencias que, según él, sufrirán los propios votantes: “Le deseo a los bonaerenses 25% de inflación, desabastecimiento y más desnutrición infantil así la próxima aprenden a votar”.

Las declaraciones de Salim generaron un fuerte eco en la conversación pública. Para algunos empresarios y usuarios libertarios en redes, se trata de un diagnóstico descarnado sobre la cultura política del conurbano; para otros, el tono insultante hacia millones de ciudadanos refleja un desprecio elitista y contraproducente en medio de la delicada situación económica y social del país.

Más allá de la controversia, lo cierto es que el resultado bonaerense volvió a evidenciar que, en Argentina, ningún proyecto político nacional puede consolidarse sin apoyo sólido en el principal distrito electoral. El desafío para Milei será recomponer un puente con una provincia que, una vez más, definió el pulso de la política nacional.