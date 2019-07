Enojo por la falta de fondos para los cordobeses

La polarización entre Mauricio Macri y Alberto Fernández está trayendo consecuencias en todas las fuerzas. No solo en aquellas que son rivales de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, sino también a nivel interno de estos espacios. Y el denominador en este caso es común: ausencia de los precandidatos a diputados nacionales en publicidades. Esta semana viajó una comitiva kirchnerista local a plantear el asunto a Buenos Aires y la respuesta fue negativa para sus intenciones: "la plata es para la fórmula". Cuentan que, viendo las encuestas, van a tratar de no hacer olas porque a los candidatos k cordobeses los favorece ser traccionados por Alberto, pero si el corte de boleta estuviese prendiendo más fuerte, las caras serían otras. ¿Habrá algún planteo esta semana cuando venga Fernández?

El video del que hablan en el PJ

Esta semana el delasotismo hizo circular un video en redes sociales que llegó incluso a algunos periodistas y portales nacionales. El mismo data de 2015 y se ve a un José Manuel de la Sota en plena campaña presidencial criticando a Mauricio Macri. "Para un acuerdo con (Mauricio) Macri que no me cuenten, porque no quiero que el país vuelva a los '90", dice el exgobernador en el video y agrega: "se cerraron muchas fábricas, se perdieron muchos empleos...aparte, se venden como lo nuevo y son décadas de la patria contratista", señala en no más de un minuto el fallecido exmandatario provincial. La viralización se produjo el miércoles, día de la cena entre Juan Schiaretti y Macri. Teléfono...

"Permiso, me retiro..."

La Unicameral tuvo, después del receso de invierno, una sesión caldeada el pasado miércoles. Sucede que se votaba la designación de Franco Mondino como fiscal anticorrupción y todo se definió ese mismo día: presentación en comisión y sesión. En la primera parte de la jornada, por la mañana, se hizo la reunión de comisión y cuando ingresó Mondino, la legisladora peronista Graciela Brarda se retiró de la sala. No fue casual: la parlamentaria lo tuvo a Mondino de asesor y ésa era una de las críticas opositoras. Ya en el recinto los argumentos de un lado y del otro dieron que hablar; por ejemplo el del kirchnerista Martín Fresneda para respaldar, o el de los radicales para oponerse, cuando varios recordaron a los correligionarios apoyando para que Gustavo Hidalgo, exintegrante de ese fuero, pasara a ser juez de control.

Socios repartidos

La llegada del presidente Mauricio Macri a Córdoba esta semana fue un nuevo motivo de codazos entre los socios locales para estar cerca de la foto. Sin embargo, el líder del PRO salvo algunos momentos se mostró distante con sus aliados cordobeses: saludo con los Negri, una foto conjunta de la que participaron Laura Rodríguez Machado y Orlando Arduh, y algo más. El intendente Ramón Mestre, que está buscando hacer buena letra con Casa Rosada por lo que pueda llegar a pasar a partir de diciembre, viajó con Hugo Romero pero no tuvo su instantánea con el primer mandatario nacional.