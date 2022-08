"Estaba retirado pero si lo de La Trova sale bien, quizás me anime a hacer otras cosas"

Mario Luna organizó durante años el histórico Festival de Rock de La Falda. Y desde Alternativa, el programa de radio que tenía en radio Universidad (aunque había debutado en la vieja LV3, allá por 1973), se encargó de fogonear a quien se convertiría en uno de los máximos exponentes del rock argentino: Juan Carlos Baglietto.

Ahora, movido por la nostalgia, el locutor vuelve a apostar por la banda nacida en los ‘80 y organiza el cierre de la gira conmemorativa de lo que fue su primer disco: Tiempos Difíciles. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Luna adelantó que si todo sale como espera, no descarta volver a producir.

—¿Por qué decidiste organizar el cierre del tour de La Trova?

—Cuando los vi en el Quality sufrí un sacudón emocional. A mí me encanta el canto coral y esas seis voces tan armonizadas me produjeron una cosa muy linda. Ahí se me ocurrió preguntarles si les entusiasmaba la idea de que hiciéramos el cierre del tour en el Anfiteatro de La Falda.

—Porque además ellos surgieron ahí.

—Claro. En el ‘82 vino toda la troupe, incluso músicos que no formaban parte de la banda. Venían como un grupo de amigos a acompañar a Juan Carlos (Baglietto) en lo que era su debut fuera de Buenos Aires. Ellos atribuyen a La Falda el hecho de ser la plataforma de lanzamiento por el gran impacto que tuvo: toda la prensa especializada se hizo eco de esa actuación y de la consagración de Baglietto como revelación en esa edición del festival. Y yo, en el programa radial que tenía entonces, Alternativa, durante enero del ‘82 había adelantado el disco porque me lo había enviado EMI. Y eso significó que la gente empezara a conocer sus canciones; a mí me impactó muchísimo ese disco, entonces lo ponía de cortina y leía la letra al aire. Lo presentaba en mi programa como nuestro Silvio Rodríguez, porque era la época en que él estaba de moda y la temática y la forma de cantar me recordaba a Silvio. Yo decía que seguramente Juan Carlos iba a ser la revelación del festival.

—Y lo fue.

—Y lo fue. Ellos son muy humildes y siempre me reconocen esto. Por eso este show es una cuestión más emocional que empresarial.

—¿Cómo viene la venta de entradas y que capacidad tiene el lugar?

—Viene muy bien. De acuerdo a cómo viene la curva, creo que vamos a llenar. Hemos delimitado el lugar para que entren dos mil personas cómodas. El anfiteatro tiene tres niveles y está muy bien armado, se ve bien de todos lados, entonces eso hace que cualquier lugar sea bueno para ver y escuchar.

—¿En qué estás enfocado hoy además de esto?

—Sigo dando clases por Zoom porque cerré la escuela por la pandemia. Curiosamente en 2019, como si hubiera sabido qué pasaría, decidí hacer cursos online y adapté toda la metodología para poder dar clases a distancia. Así que la pandemia me agarró con la guardia alta, seguí dando clases con iguales o mejores resultados todavía que con la presencialidad. Además, sigo siendo maestro de ceremonias de todos los actos del Rectorado, desde 1998, algo que me encanta hacer. Y con Dirty Ortiz estamos haciendo una serie de podcast que me tiene muy entusiasmado.

—¿De qué se trata?

—Surgió como idea en el marco de esta presentación de La Trova. Armamos el contexto político de lo que pasaba en los años previos a la aparición del grupo, que es como hablar un poco también del Festival de la Falda y en qué contexto social y político se desarrollaba.

—¿Dónde se pueden escuchar?

–Está saliendo al aire por Radio Universidad y en una radio de La Falda pero veremos si lo subimos a la web también. Acaba de salir el segundo capítulo. Van a ser ocho, con la historia de La Trova, todos musicalizados.

—¿Vas a volver como productor?

—Yo estaba retirado pero uno nunca sabe. Si esto sale bien como veo que va a salir, capaz me animo a hacer otras cosas. Siempre dentro de lo que a mí me gusta; nunca hice nada desde el punto de vista de la producción que no tuviera que ver con mi gusto personal. Y seguiré en esa línea. Estuve conversando con los ex-Aquelarre para hacer alguna versión sinfónica de sus temas. Ese tipo de cosas son las que me gustaría hacer. Esos desafíos sí me gustan.



El show

Será el 3 de septiembre a las 20 horas en el Anfiteatro La Falda. Las entradas están a la venta en Alpogo.com.