Estiman que ventas de comercio cayeron un 35% y cerraron el 40% de locales

Antes de las nuevas restricciones a la circulación y a seis meses del inicio de la pandemia, la realidad del comercio sigue siendo magra. El espectro es muy amplio y la foto tiene numerosas realidades. Conviven la realidad de supermercados con leve caída en las ventas, frente a rubros como la indumentaria y el calzado con un desplome que llega en algunos casos a ser de hasta el 70%. En líneas generales, desde la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) creen que la actividad está estabilizándose en un piso más bajo y con una retracción del 35% con relación a un año atrás.

El otro dato relevante es el nivel de locales comerciales vacíos. La última información consignada por la organización empresarial mercantil, daba cuenta de que el 36% de los locales estaba cerrado. “Es un dato de hace unos meses, estamos juntando información nueva, pero sabemos que ha ido creciendo. Seguramente está en un 40%”, estimó José Viale, al frente de la CCC.

Otra entidad que viene monitoreando la realidad mercantil enfocada en los barrios es el Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba. Desde ese espacio informaron que entre agosto de este año y agosto de 2019 hubo 1.010 cierres de negocios, el 70% (711) concentrado en los cinco meses de pandemia y con pico en agosto, cuando verificaron 187 comercios que dejaron de funcionar. “Aunque los niveles de venta muestran cierta estabilidad en estos últimos dos meses, los rubros considerados ‘no esenciales’, cuya actividad estuvo totalmente paralizada durante casi dos meses, no podrán por sí solos hacer frente a las deudas de alquileres, de servicios, etc. contraídas durante ese periodo. Por otra parte, el ticket promedio del comercio en general, no solo que no ha acompañado a la inflación, sino que ha caído significativamente como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de los y las consumidores, que se vuelcan a productos y artículos más económicos; de hecho la celebración del Día de las Infancias fue una muestra contundente de ello”, graficaron desde la entidad.