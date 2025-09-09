Perfil
“Esto no es IA”: así comunicó Úrsula Corberó que está embarazada del Chino Darín

La actriz española compartió un posteo que despertó furor entre sus seguidores. Mostró su pancita ¿Qué dijo el papá?

Úrsula Corberó anunció su embarazo con una tierna foto
Perfil Redacción Córdoba

La actriz española Úrsula Corberó sorprendió a todos al anunciar que está embarazada de su pareja, el actor argentino Chino Darín. Lo hizo con una foto íntima y muy especial en la que deja ver por primera vez su pancita, acompañada de una frase tan simple como contundente: Esto no es IA.

En la postal, la protagonista de La Casa de Papel y El jockey aparece recostada en un sillón blanco, luciendo un camisón de maternidad al tono y un lazo rosa que disparó especulaciones inmediatas sobre el sexo del bebé. Con un corazón y una carita llorando de emoción, la noticia se volvió viral en cuestión de minutos.

Ursula Corberó muestra su pancita

El posteo encendió a sus seguidores, que inundaron la publicación con mensajes de felicidad y ternura. “Se viene el bebé más hermoso del mundo”, “Qué hijo va a salir de esos seres humanos, por Dios” y hasta un pícaro “Se viene el bebé más hegemónico”, fueron algunas de las frases que reflejaron el entusiasmo por la noticia.

Úrsula Corberó anunció su embarazo con una tierna foto: "Esto no es IA"

El Chino, fiel a su estilo bajo perfil, no se quedó atrás y respondió con humor y emoción. Reposteó la publicación de Úrsula en sus historias y escribió: “Esto”, sumando emojis de corazones, una carita enamorada y otra de locura. Sin necesidad de más palabras, el actor dejó en claro la alegría inmensa que atraviesa la pareja.

Romántico y con estilo, el nido de amor del Chino Darín y Úrsula Corberó en Barcelona

La noticia marca un nuevo capítulo en la historia de amor que llevan adelante desde hace años y que siempre se mantuvo alejada del ruido mediático. Sin embargo, este anuncio rompió con ese hermetismo y convirtió a la pareja en tendencia mundial.

