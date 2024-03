“Estoy destruida, esperando el juicio”: a dos años del primero de los cinco bebés asesinados en el Neonatal

Francisco Calderón cumpliría 2 añitos este lunes. Vanessa y Raúl, sus padres, estarían festejando su vida, sus primeros pasos y sus primeras palabras junto a sus otros dos hijos. Pero el tiempo para esta familia se detuvo aquel 18 de marzo de 2022: su bebé fue asesinado dentro del hospital que habían elegido para su nacimiento.

“2 añitos amor mio... hoy no tengo palabras el nudo en la garganta se me hace enorme quisiera poder abrazarte tan fuerte y llenarte de besos pero me toca llevarte solo en mi corazón y no en mis brazos xq otros así lo decidieron. Te amo mi fran”, dice la publicación textual de Vanesa, a dos años del crimen.

Fran nació cerca de las 15 de ese día, cuando su mamá transitaba las 38 semanas de gestación. Pesó 3,260 kilos. “Me lo mostraron un segundo cuando nació bien y sólo pude darle un beso. Después volví a verlo en cuidados intensivos. No pude ni acariciarlo con vida”, recordó Vanesa, en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

Uno de los mejores días de la mujer se transformó en una pesadilla cotidiana, interminable. “Hoy estoy destruida, tan triste por tener sólo un recuerdo de mi hijo con vida. Queda esperar que comience el juicio, nada más”, dijo la mamá.

Sin fecha confirmada

El juicio por el crimen de Fran y otros cuatro bebés, además de otros ocho intentos de asesinato de recién nacidos, todos ataques ocurridos entre el 18 de marzo y el 6 de junio de 2022, aún no tiene fecha.

A mediados del pasado febrero, el fiscal Raúl Garzón solicitó la elevación a juicio del último de los imputados, Pablo Carvajal, exsecretario de Salud de la Provincia, con lo que culminó la etapa preparatoria de la causa Neonatal.

Muertes de bebés en el Neonatal de Córdoba: el perfil criminológico confirma “serialidad”

Ya estaban procesados la enfermera Brenda Agüero, como presunta autora de los hechos, y otros diez funcionarios provinciales y médicos del hospital. En entre ellos, se destacan el exministro de salud, Diego Cardozo, y a la exdirectora del Neonatal, Liliana Asís, ambos por presunto encubrimiento y omisión de deberes.

Las familias de las víctimas aguardan por la decisión del juez de Control, Juan Manuel Fernández López, quien debe resolver si hace lugar a las apelaciones de Agüero y las que eventualmente presenten los funcionarios. Hay alta expectativa por conocer la fecha de inicio del juicio.

También el juez debe decidir si el proceso judicial se realiza de forma unificada con todas las acusaciones. De ser así, el juicio contaría con jurados populares, tres jueces y un fiscal de Cámara.