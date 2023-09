Exabrupto de Francioni a Schiaretti por Ganancias: “No hay p… que te venga bien”

El intendente de Leones, Fabián Francioni, salió al cruce de las críticas del gobernador Juan Schiaretti a la medida anunciada por Sergio Massa de eximir del pago del impuesto a las Ganancias a los trabajadores que ganen hasta $1.770.000.

Schiaretti: "Massa se hace el Papá Noel con plata de las provincias"

Exabrupto

“Juan querido, con el respeto que te tengo, no hay por... que te venga bien!!! Cómo decimos acá en el campo: SOS COMO LA GATA FLORA”, sostuvo Francioni en una respuesta a un tuit del candidato presidencial de Hacemos Unidos por Nuestro País.





Juan querido, con el respeto que te tengo, no hay poronga que te venga bien!!! Cómo decimos acá en el campo: SOS COMO LA GATA FLORA. Ojo: el peronismo de Córdoba te va a castigar. — Fabián Francioni (@fabianfrancioni) September 12, 2023

“Ojo: el peronismo de Córdoba te va a castigar”, agregó en el mismo posteo de la red social.



Al ser consultado por Mitre Córdoba sobre si era necesario utilizar esos términos, Francioni respondió: "No sé si en estos términos pero uno se va cansando de tantas cosas que van ocurriendo durante tantos años y viendo que lo único que le preocupa es el posicionamiento personal y no el bienestar de muchos cordobeses".

"No me deja de sorprender el gobernador a quien es respetado y respeto mucho porque fue tres veces gobernador. No se puede estar todo el día tirando negativas pálidas", agregó.

“Leones tiene 71 mil hectáreas que producen trigo, soja y maíz. ¿Sabe cuántos nos dan? 49 millones de pesos por mes. Una miseria. ¿Sabe dónde queda el resto? En Córdoba. Para hacer el puente Alejandra Vigo, el puente Schiaretti, el faro de Oscar González. Todo ese dinero que nos sacan a nosotros queda en Córdoba Capital”, cuestionó Francioni en alusión a la postura de Schiaretti.

Críticas

Schiaretti había tuiteado que Sergio “Massa se hace el Papá Noel con plata que no es del Estado nacional, sino de todas las provincias”.

“Nosotros estamos de acuerdo con bajar la carga impositiva a trabajadores y al sector productivo. Es poco serio e irresponsable hacer anuncios electoralistas con la plata ajena: el 61% de lo recaudado del Impuesto a las Ganancias es de las provincias”, afirmó el mandatario provincial.

Massa se hace el Papá Noel con plata que no es del Estado nacional, sino de todas las provincias.

Nosotros estamos de acuerdo con bajar la carga impositiva a trabajadores y al sector productivo.

Es poco serio e irresponsable hacer anuncios electoralistas con la plata ajena: el… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 11, 2023

Por su parte el titular de la cartera económica provincial, Osvaldo Giordano, consideró que la medida es “un mamarracho desde el punto de vista tributario”.

Massa: "Si tienen que ahorrar compren un autito, no me vayan a comprar dólares"

“Esto se paga con más evasión y distorsiones. Ganancias es un impuesto complejo que ya está bastante desquiciado”, señaló en declaraciones a Cadena 3.

El anuncio de Massa

Massa anunció ayer que se eximirá del impuesto a las Ganancias a los que ganen hasta 1.770.000 pesos mensuales en bruto. La modificación se hará por decreto y regirá desde octubre.

El nuevo piso del impuesto equivale a 15 salarios mínimos. El ministro de Economía había anticipado su idea de quitarle la obligación de tributar "a los trabajadores". Ahora sólo 90 mil empleados jerárquicos quedarían afectados por el impuesto, es decir, el 0,88% de los registrados.

"Si tienen que ahorrar compren un autito, no me vayan a comprar dólares", dijo Massa.