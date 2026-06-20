Facundo Medina: de debutar en Talleres a recibir elogios en la Selección Argentina

El Mundial 2026 ya inició para la Selección argentina y no hubo persona en el planeta que no esté obnubilada con la fabulosa y estelar actuación de Lionel Messi. Pero, más allá de él, hubo futbolistas en la ‘Scaloneta’ que tuvieron puntos altos. Uno de ellos fue Facundo Medina.

El lateral izquierdo se presentó en la cita mundialista reemplazando a Nicolás Tagliafico y no desentonó. Al contrario, mostró personalidad, firmeza, amplitud, con buenas transiciones, logrando un “más que aprobado” en su rol. Cabe destacar, además, que fue el único de los 11 iniciales que jugaba por primera vez un Mundial. Además, este jugador que sorprendió en Norteamérica, tiene un vínculo muy cercano con Córdoba.

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Mismo origen del Diego.

Facundo Medina nació el 28 de mayo de 1999 en Villa Fiorito, el mismo barrio que vio crecer a Diego Armando Maradona. Su infancia estuvo marcada por el trabajo. Junto a su familia, el cartoneo era parte de la rutina diaria para sostener los ingresos del hogar. Entre el colegio, los entrenamientos y las largas jornadas en las calles, aprendió algo más que la constancia y el sacrificio. A los 12 años ya jugaba en las infantiles de River y se mudó a la pensión del club ‘millonario’.

Aunque en la vida del defensor siempre tuvo que remarla. Hizo todas las divisiones inferiores en River, pero no pudo debutar en el primer equipo porteño.

En enero de 2018 su vida cambió para siempre. Córdoba lo esperaba con los brazos abiertos a pesar de que era sólo una promesa. El 26 de enero de ese año, la dirigencia encabezada por Andrés Fassi oficializó su incorporación a Talleres, que adquirió el 65 por ciento de su pase por unos 900 mil dólares (mientras que River conservó el 35 por ciento restante). Medina tenía 19 años y se sumaba al ‘Matador’. El tan celebrado trabajo de scouting de la ‘T’ apostaba por este pibe que decían que era un diamante en bruto.

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La consolidación en el Albiazul.

Medina explotó en Talleres y se consolidó como defensor. Disputó 33 partidos e hizo un gol y una asistencia entre 2018 y 2020.

Eso le abrió las puertas al predio de la AFA en Ezeiza. Tan es así que, siendo jugador del club de barrio Jardín, disputó la Copa Mundial Sub-20 de 2019 y fue subcampeón en el Sudamericano Sub-20 del mismo año. También integró la selección Sub-23 que se quedó con el título Preolímpico 2020 y ganó los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

En el ‘Matador’, Medina encontró la continuidad y la confianza que necesitaba. Se la brindó el entonces entrenador Alexander ‘Cacique’ Medina, que lo hizo ser importante en la defensa gracias a su capacidad para jugar como lateral o zaguero. Disputó 39 partidos, marcó un gol y dio una asistencia.

Aquel gol en Talleres.

Facundo Medina se dedica a defender, más que a atacar. Un rol que cumple muy bien. Por tal motivo, tiene muy pocos goles en su carrera. En sus 39 cotejos con la casaca albiazul, marcó un gol. Ese tanto fue el 24 de febrero de 2020 en el estadio Mario Alberto Kempes. Ese día, el 'Matador' se midió ante Huracán de Parque Patricios y le ganó por 4-2. Medina convirtió el primer tanto de la 'T' a los 42 minutos del primer tiempo. ¿Cómo fue el gol?

Tiro de esquina de cara al arco de la popular Willington. Centro abierto de Franco Fragapane, todos saltan en busca del cabezazo, pero los sobra y rápido en reflejos, Medina —con la camiseta número 13— puso el pie derecho para rematar y sorprender al arquero del “Globo”. A su primer y único gol en la Primera división del fútbol argentino lo festejó con un beso hacia la platea, donde estaba su familia.

Fragapane, Nahuel Bustos y Dayro Moreno fueron quienes le dieron cifra definitiva a ese triunfo en el ex-Chateau ante 33 mil personas. Ese día, Talleres formó con: Mauricio Caranta; Leonardo Godoy, Rafael Pérez, Facundo Medina y Nahuel Tenaglia; Andrés Cubas, José Mauri y Fragapane; Diego Valoyes, Guilherme Parede y Bustos.

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Su partida a Europa.

Llegó a Córdoba sin mucho cartel y se fue por la puerta grande. En julio del 2020, Facundo Medina fue traspasado al Lens, equipo francés que desembolsó 3,5 millones de euros por el futbolista quien rápidamente se asentó como defensor central y se convirtió en una pieza importante del equipo liderado, en ese entonces, por Franck Haise.

Al tiempo de irse de Argentina, fue entrevistado por el diario As de España. “De Córdoba extraño todo, extraño el ambiente, el vestuario. Nunca sentí tantas ganas de ir a entrenar como en Talleres", dijo en la entrevista. Una declaración que fue tomada con mucho aprecio por parte de los fanáticos albiazules.

En esa misma entrevista, afirmó: “Más allá de los clubes, yo lo que más quiero es jugar en la Selección y lograr estar cerca de ganar un Mundial; no tengo en la cabeza ganar la Champions o un título con cualquier club, yo quiero ganar el Mundial, sería la gloria eterna”.

En Francia llegó su debut en la selección mayor. Fue el 13 de octubre de 2020, ante Bolivia. Desde ahí, hasta el partido de esta semana en la Copa del Mundo, frente a Argelia, tiene tan sólo ocho apariciones oficiales.

Tras su debut en el Mundial, el lateral expresó: “Siempre es un orgullo usar esta camiseta y representar al país entero, representar a mi familia, a mi mamá. Estoy muy contento. Mucha emoción por el primer partido”.

Actualmente, con 27 años, se encuentra a préstamo en Olympique de Marsella con obligación de compra hasta el 30 del corriente por 22 millones de euros. En Talleres están atentos, ya que la institución cordobesa conserva una plusvalía del 10 por ciento que deberá compartir con River (65 % y 35%). En algún momento se dijo que es seguido muy de cerca por el Manchester United.