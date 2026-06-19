Talleres acelera su reestructuración: quiénes podrían llegar y quiénes podrían irse

El receso invernal encuentra a Talleres en pleno proceso de transformación. Con Jorge Sampaoli al frente de la conducción técnica, la institución de barrio Jardín atraviesa semanas de definiciones en un mercado de pases cargado de rumores, negociaciones y movimientos que podrían modificar la estructura del plantel de cara al segundo semestre.

La primera certeza estaría llegando bajo los tres palos. La institución acordó la contratación de Ezequiel Unsain, quien arribará desde Necaxa de México a cambio de un millón de dólares. El exarquero de Defensa y Justicia firmará un contrato por tres años, con la posibilidad de extender el vínculo por una temporada adicional.

Su desembarco no parece casual y tiene que ver con la situación del capitán Guido Herrera, quien ya manifestó, a través de su representante Luis Grillo, su intención de buscar nuevos destinos.

Instituto comenzó su pretemporada de cara al segundo semestre

Pero el arco no es el único sector bajo análisis. Las bandas ofensivas aparecen entre las prioridades del nuevo cuerpo técnico y allí surge con fuerza el nombre de Santiago Solari. Según informó Última Jugada, programa de Canal Showsport, el extremo de Racing es uno de los futbolistas que interesa en Barrio Jardín. El atacante de 28 años disputó 20 partidos durante el primer semestre, convirtió dos goles y entregó tres asistencias en 1.336 minutos de juego.

La negociación, sin embargo, no se presenta sencilla. Racing posee el 80 por ciento de la ficha del futbolista, por quien desembolsó cerca de tres millones de dólares cuando lo adquirió desde Defensa. Por esa razón, buscará recuperar parte de la inversión realizada.

En ese contexto, Talleres analiza alternativas para estructurar una posible operación. Entre las variantes aparece Ulises Ortegoza, quien ya había despertado interés en Avellaneda durante anteriores mercados. También figura Luis Miguel Angulo, actualmente cedido a préstamo en Peñarol y con una cláusula de repesca que podría facilitar una negociación.

Otro futbolista que permanece bajo observación es Nicolás Tripichio. El mediocampista y defensor de San Lorenzo integra la lista de jugadores que siguen de cerca los responsables deportivos mientras se definen las necesidades del plantel.

Mientras tanto, una noticia inesperada alteró el inicio de la pretemporada. Según informó el periodista Germán García Grova, Matías Catalán habría sido separado del plantel profesional por decisión de la comisión directiva.

La medida estaría vinculada a la falta de acuerdo para extender su contrato, que finaliza en diciembre de este año. Desde la conducción del club aseguran haber presentado distintas propuestas para renovar el vínculo, aunque hasta el momento no habrían obtenido una respuesta favorable por parte del defensor.

Sampaoli en Talleres: un golpe de efecto, ¿un cambio de paradigma?

La situación genera preocupación en Talleres, ya que si no existe un entendimiento en los próximos meses, el futbolista quedará en condiciones de negociar libremente y marcharse con el pase en su poder al finalizar la temporada. Desde su llegada en 2022, Catalán disputó 85 encuentros, convirtió cuatro goles y aportó dos asistencias, consolidándose como una de las piezas más importantes de la última línea albiazul.

Con varias semanas de mercado todavía por delante, Talleres transita una etapa de cambios profundos.