Falabella y Zara con planes para instalarse en Córdoba de la mano de Nuevocentro Shopping

Si uno visita el Nuevocentro Shopping, queda lejos el recuerdo del lugar que ocupaba Falabella. El espacio fue reemplazado por 40 nuevos locales de distintos rubros como indumentaria, deco, gastronomía, deportes, entre otros.

Sin embargo, Antonio Heinz gerente General de Shopping dejó entrever que mantienen comunicaciones constantes no solo con Falabella, sino también con Zara. ¿Volverán? posiblemente.

Desde la salida de Falabella en 2021, el centro comercial ubicado en el boulevard Duarte Quirós invirtió más de US$ 3 millones. Cifra que posibilitó la readecuación de los espacios y permitió el ingreso de nuevas marcas que incorporaron más servicios y productos.

Este año se sumaron al shopping: Mia Casa que habilitó un local de 1.000 m2; Puma con un espacio de 350 m2; Get The Look y Start con su plataforma de tecnología. En el segmento indumentaria se incorporaron Gola, La Argentina y Yagmour. Simultáneamente se produjeron recambios en marcas como Etiqueta Negra, Ozbeck, Vitamina y Zhoue, quienes renovaron sus espacios y ampliaron la variedad de sus propuestas.

Se consolidó la presencia de marcas que se habían sumado hace poco tiempo, tal como es el caso de Jumbo, que ya celebró su primer aniversario en el shopping. Similares performances cumplieron Garmin y Nespresso, este último con cambio y mejoramiento de su góndola.

“Antes de la pandemia teníamos un tráfico de 500 mil personas por mes, hoy son más 750 mil personas que recorren mensualmente el shopping. Generamos muchos más servicios sumando Correo Argentino, un gimnasio, Jumbo y más de 20 marcas nuevas”, comentó Heinz.

Actualmente el Nuevocentro está 100% ocupado. Hoy cuenta con 145 locales y 55 stands, “y si tuviéramos 15 locales más también los tendríamos ocupados”, aseguran

Ampliar para recibir a los nuevos comercios

“Extrañamos Falabella y seguimos tratando de conseguir a Zara. Cuando el país logre tener más previsión, creo que van a volver”, adelantó el gerente. La pregunta es ¿dónde? si el shopping está ocupado al 100%.

Esa es otra de las novedades. Dentro de los planes de Heinz está sumar 4.000 m2 más en la zona oeste del Nuevocentro “con la intención de que cuando vengan marcas como Zara, H&M o Falabella tengan su espacio, porque sin dudas van a venir”.

Para el año que viene, el shopping prepara una inversión de US$ 2 millones para nuevas remodelaciones estéticas en el interior, orientadas en mayor iluminación, pisos y cielo raso.

Hay dos novedades inminentes en lo que respecta a nuevas marcas. En el rubro deportes, Adidas sumará una nueva propuesta para potenciar el segmento, con la apertura de una tienda de 350 m2. Y en tecnología, Samsung ampliará su espacio a 200 m2 para dar cabida a nuevas opciones. Además, Levi’s, Crocs, Vans, Motorola, Paruolo y Ricky Sarkany son las marcas que piden pista para entrar al shopping.