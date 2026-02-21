Febrero al rojo vivo: la alta temperatura política aún no golpea la imagen de Milei

Febrero arrancó con una fuerte efervescencia en el ecosistema político argentino. Entre el debate de la reforma laboral en el Congreso y cierta sucesión de noticias sobre cierres de plantas industriales y suspensiones, marcan el pulso de los últimos días. Sin embargo, para el politólogo y consultor político Facundo Cruz (UBA), esta tensión no se ha traducido todavía en un quiebre de la imagen presidencial, que se mantiene en una meseta de polarización tan rígida como resiliente.

La aceleración de los tiempos políticos responde, en gran medida, a la estrategia oficialista. Según Cruz, “se calentó muy rápido el sistema político, el ecosistema, los actores, por la discusión de la reforma laboral”. El analista entiende que a diferencia de los tropiezos legislativos de los primeros años, el Gobierno parece haber adoptado un pragmatismo distinto, dedicando tiempo a la negociación y entendiendo que, en política, la intransigencia tiene un costo.

“Esa mesa política que se armó empezó a ser consciente de que cuando les piden algo, tienen que soltar”, explica el profesional. Este nuevo enfoque ha sepultado uno de los pilares retóricos del inicio del mandato: la escasez absoluta como única respuesta.

Para Cruz, la realidad de la gestión y la necesidad de acuerdos parlamentarios han erosionado esa narrativa porque “el discurso de 'ya no hay plata' no existe, ya nadie se lo cree. En ese marco, hay provincias que han sido claramente beneficiadas”. El uso de recursos para aceitar voluntades políticas vuelve a ser una herramienta activa, permitiendo que el oficialismo mantenga la iniciativa a pesar de las presiones.

Cierre de fábricas

En los últimos días, las noticias de cierres de fábricas y la parálisis en sectores manufactureros dominaron la agenda. Sin embargo, este malestar social no encuentra un canal de expresión política unificado. Cruz describe a una oposición, especialmente al peronismo, como un sector “disperso” que no ha podido articular una forma de salir a contener con -otra propuesta alternativa.

Esta fragmentación deja a los sindicatos y a los sectores afectados en una posición de vulnerabilidad. Los gremios, señala el politólogo, se han visto obligados a organizarse “como pudieron para negociar la suya”, buscando apoyos en gobernadores que hoy parecen más inclinados a la negociación con el Ejecutivo que a la confrontación directa.

A pesar del ruido, la imagen de Javier Milei muestra una estabilidad llamativa. Tras un breve repunte de optimismo a finales del año pasado, los indicadores han vuelto a sus valores históricos. “Milei tuvo dos semanas que recuperó muchos indicadores... después de esas dos semanas volvió al estado usual de todos estos dos años”, analiza Cruz. Actualmente, el escenario de opinión pública se divide de forma tajante. Por un lado, existe un piso de rechazo cercano al 40% o 45% de la población que ve con negatividad el rumbo del país. Por el otro, ese rechazo no se traslada a la oposición. Para Cruz el diagnóstico es muy claro y en este marco destaca que el candidato opositor más competitivo apenas alcanza “un 30% o menos de intención de voto”. Esta brecha permite que el oficialismo conserve chances reales de ganar en primera vuelta por la incapacidad de sus rivales para “proponer algo atractivo para quienes están rechazando al Gobierno Nacional”.