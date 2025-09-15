Federal A: el campeonato donde los cordobeses son animadores

Hay un campeonato de la AFA que en la temporada 2025 tiene como protagonistas destacados a los equipos cordobeses. Se trata del Torneo Federal A, donde Sportivo Belgrano de San Francisco y Argentino de Monte Maíz disputarán, a partir del próximo fin de semana, los playoffs por el primer ascenso a la Primera Nacional.

‘La Verde’ enfrentará al neuquino Deportivo Rincón de Los Sauces y ‘El Raya’ se medirá con Gimnasia de Chivilcoy, en los cruces de ida y vuelta que protagonizarán los ocho mejores elencos de la competencia. Club Bolívar-San Martín de Formosa y Atlético de Rafaela-Olimpo de Bahía Blanca son las otras llaves que definirán los semifinalistas del certamen.

Sportivo Belgrano de San Francisco ya tiene experiencia en Primera Nacional. Hizo su presentación en la temporada 2013/2014 y también participó en las ediciones 2014 y 2015.

Los dos representantes de Córdoba arrancarán en condición de visitante y definirán como locales sus respectivas llaves, que se disputarán los domingos 21 y el 28 de setiembre. Además, tendrán ventaja deportiva por su mejor ubicación en la etapa anterior, por lo que avanzarán a la siguiente instancia en caso de igualdad de puntos y diferencia de goles.

Si clasifican a la Cuarta Fase, Sportivo Belgrano jugará con el ganador de Atlético de Rafaela-Olimpo, mientras que Argentino enfrentará al vencedor de Ciudad Bolívar-San Martín de Formosa, por lo que los cordobeses recién podrían enfrentarse en una hipotética final. El encuentro definitorio está programado para el 19 de octubre, a partido único y en estadio neutral.

VICTORIA CLAVE. El domingo pasado, Argentino de Monte Maíz venció a Atenas de Río Cuarto y clasificó para disputar los playoffs. /// CEDOC PERFIL

Los dos a la final

A pesar de haber perdido 3-0 en su visita del domingo a Gimnasia de Chivilcoy, Sportivo Belgrano completó la Segunda Fase (18 participantes, distribuidos en dos grupos de nueve) como líder de la Zona B, con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y dos derrotas.

“Estos cachetazos así a tiempo son buenos, porque te ubican y te preparan para saber cómo van a jugarse los cuartos de final. Son partidos de 180 minutos, donde hay que estar en todos los detalles, así que vamos a seguir trabajando para dar lo máximo en la cancha. La gente debe seguir creyendo en el equipo”, declaró Sergio Maza, el DT del elenco del este cordobés.

En la Primera Fase, donde los 38 equipos de la categoría compitieron divididos en cuatro grupos, Sportivo Belgrano había clasificado cuarto en la Zona 3, con siete triunfos, seis igualdades y cinco traspiés en 18 juegos.

Argentino y Atenas buscan sumarse al lote de cordobeses que jugaron en la Segunda División de la AFA y que integran Belgrano, Instituto, Racing, Talleres, Juniors, Sportivo Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto.

Argentino de Monte Maíz celebró el pasado fin de semana un triunfo clave ante Atenas de Río Cuarto (1-0), que le aseguró la posición de escolta de la Zona A y el pasaporte a los playoffs. El conjunto que dirige Carlos Mazzola completó esa etapa del torneo con 15 unidades, luego de cosechar cinco victorias y tres derrotas.

En la Primera Fase, el representativo del sudeste provincial había quedado cuarto en la Zona 2, con una campaña de seis partidos ganados, cinco empatados y cinco perdidos. “En este campeonato hay mucha paridad y todos los partidos son duros. Nunca ganamos relajados, pero cuando perdimos fue por detalles. Hay que trabajar y soñar”, destacó el DT.

SERGIO MAZA. “La gente de Sportivo debe seguir creyendo en el equipo”, declaró el director técnico de ‘La Verde’ del este cordobés. /// CEDOC PERFIL

No hay dos sin tres

La derrota en Monte Maíz le impidió a Atenas de Río Cuarto meterse en la Tercera Fase, aunque una combinación de resultados le posibilitó quedarse con el quinto puesto de la Zona A, que le aseguró la participación en la Copa Argentina 2026. El Albo y Sarmiento de La Banda (quinto de la Zona B), conformarán, junto a los ocho clasificados a playoffs, la decena de equipos del Federal A en el certamen que también disputan representantes de Liga Profesional, Primera Nacional, Primera B y Primera C.

Desde su creación en 1986, un total de 106 equipos compitieron en la Primera Nacional. Instituto, uno de los siete cordobeses que disputaron este campeonato, lidera el ranking de presencias con 1.085 partidos.

Atenas, que tiene como entrenador a Cristian Leva, aún tiene chance de ascender a través de la Reválida, instancia en la que se eliminará con Sarmiento de Resistencia, ostentando ventaja deportiva, en la serie que arrancará el 5 de octubre en Chaco y culminará una semana más tarde en Río Cuarto. A esa competencia, que otorgará un segundo pasaporte a la Primera Nacional, se irán sumando los perdedores de las sucesivas etapas en las que los mejores del torneo se disputan el título de campeón.

En la Primera Fase, Atenas integró la Zona 2 y terminó en la tercera posición, con un palmarés de ocho triunfos, un empate y siete caídas.

El epílogo de la Segunda Fase del Federal A también definió los cuatro equipos que perdieron la categoría y que pasarán a jugar el Torneo Regional Federal Amateur. Se trata de Crucero del Norte de Misiones, Gutiérrez Sport Club de Mendoza, Sportivo Ben Hur de Rafaela y Sportivo Estudiantes de San Luis, el elenco que años atrás tuvo como presidente al ex tristemente célebre ex gerenciador de Talleres Carlos Ahumada Kurtz.

CARLOS MAZZOLA. “En este campeonato hay mucha paridad y todos los partidos son duros”, destacó el DT de ‘La Raya’ de Monte Maíz. /// CEDOC PERFIL

TERCERA FASE (PRIMER ASCENSO)

Ciudad de Bolívar vs. San Martín de Formosa

Argentino de Monte Maíz vs. Gimnasia de Chivilcoy

Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Sportivo Rincón de los Sauces

Atlético de Rafaela vs. Olimpo de Bahía Blanca

(*) Las series se juegan los días 21 y 28 de setiembre.

REVÁLIDA (SEGUNDO ASCENSO)

Perdedor Tercera Fase 1 vs. Juventud Unida Universitario (SL)

Perdedor Tercera Fase 2 vs. El Linqueño

Perdedor Tercera Fase 3 vs. Sol de Mayo de Viedma

Perdedor Tercera Fase 4 vs. Sportivo Las Parejas

Sarmiento de La Banda vs. San Martín de Mendoza

Atenas de Río Cuarto vs. Sarmiento de Chaco

9 de Julio de Rafaela vs. Germinal de Rawson

Costa Brava de General Pico vs. Bartolomé Mitre de Posadas

Juventud Antoniana de Salta vs. Boca Unidos de Corrientes

Villa Mitre de Bahía Blanca vs. Brown de Puerto Madryn

Independiente de Chivilcoy vs. Douglas Haig de Pergamino

Cipolletti de Río Negro vs. Kimberley de Mar del Plata