Felippa: “El gobierno se tiene que ordenar, pero me preocupa hasta cuándo va a aguantar la gente”

-¿Cómo están viviendo desde Manfrey este año?

-La empresa no es ajena, además del contexto general, a las particularidades propias que tienen que ver con nuestra actividad, donde tenemos un año con una caída de la producción de materia prima prácticamente del orden del 13 o 14 por ciento. Eso es un hecho atípico, nunca se vio y en realidad es como consecuencia de lo que pasó en el 2023. Eso pegó en la línea de flotación de la actividad.

-Y eso se refleja este año.

-Sí, con una menor entrega de materia prima, o sea una menor oferta de leche. Y en ese contexto hay dos aspectos para analizar: lo que se produce en la Argentina, más o menos 70 o 75 por ciento es mercado interno, y un 25 por ciento se exporta. La caída que hubo en el mercado interno fue muy fuerte en los primeros meses. Julio aparentemente empezó a mostrar algunas señales de recuperación. El acumulado en consumo sigue estando por debajo del año pasado, pero ya está mostrando algunos signos positivos. Ahora, eso es en términos generales de consumo de lácteos, pero cuando vos lo dividís por familias, ves que este mes, en el caso de los yogures, postres, flanes, dulce de leche y demás, esa fuerte caída es compensada por productos como la leche diluida, que claramente el consumidor es lo último que deja de consumir. Eso tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo, básicamente, porque estamos hablando de un alimento esencial, básico.

-¿Cómo evalúa las medidas que ejecuta el gobierno de Milei?

-Nos pueden gustar o no las formas, pero en la macro lo que está haciendo es lo que había que hacer. Siempre pedimos que se ataque el déficit, porque era una de las principales causas de todos los problemas en el país en los últimos 50 o 60 años. Hoy los bancos tienen que volver a su función natural, que es prestar dinero. No digo que haya que salir a invertir a tontas y a ciegas, pero me parece que es un buen momento para ejecutar proyectos que uno los venía postergando.

-¿El empresariado va a seguir bancando a Milei?

-Las medidas que nosotros siempre pedimos son las que se están implementando. A mí lo que me preocupa un poco de este gobierno, no solamente de Milei, sino en general del gobierno, son estas idas y vueltas y los desórdenes internos que tienen, donde sobre que son pocos expulsan a un senador, a una diputada… y la falta de construir consensos dentro del propio espacio. El otro día, por ejemplo, le salieron a pegar desde el propio gobierno a Guillermo Francos, una las figuras más importantes y más lúcidas de este gobierno. Se tienen que ordenar internamente porque eso los va a ayudar a consolidar la gestión, pero por otro lado me preocupa hasta cuándo la sociedad va a aguantar.

-¿La sociedad está al límite?

-El nivel de pobreza es muy elevado: yo no sé hasta cuándo la sociedad va a bancar una situación de estas características y encima ves que se pelean entre ellos. Hay que construir consensos, acuerdos y hacer concesiones. No existe en el mundo ningún caso exitoso de que un gobierno esté siempre a las puteadas. Me parece que el crédito de la gente no es un cheque en blanco. Creo que lo peor ya pasó, pero a la recuperación está muy lejos de ser en V.

-¿El ruido político que surge desde el mismo gobierno puede complicar más la situación?

-Yo creo que sí, con el famoso fuego amigo. Insisto con lo de Francos: un tipo grande, experimentado, con una paciencia y una entereza enorme y se banca cada cosa… Si este hombre, que es único que sabe de política en este gobierno, se cansa y se va, no sé no sé qué va a pasar. ¿A quién vas a mandar a negociar? ¿A Santiago Caputo? Es un dato preocupante.

-¿Tiene buenas perspectivas desde lo económico y empresarial?

-Sí, me parece que hoy el mundo nos está mirando con otros ojos, independientemente de todo esto que venimos hablando. Hay interés por invertir en Argentina.