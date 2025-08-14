Fentanilo contaminado: un legislador pide “seriedad” y una comisión para revisar los datos

El legislador provincial y médico Juan Pablo Peirone sostuvo este jueves que el abordaje del fentanilo contaminado debe hacerse “con seriedad y datos”, y planteó crear una comisión investigadora en la Unicameral para revisar procedimientos y notificaciones. En diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), remarcó que no busca “hacer política” con una situación sanitaria grave.

“La intención no es hacer política ni politiquería, sino ser serios y muy profesionales, porque es un tema realmente muy grave”, expresó Peirone y agregó: “Esto no es para alarmar ni para decir que en Córdoba no pasó ni tratar de buscar más muertos… es para ser serios, que no se repita y corregir errores si los hubo”.

El legislador estimó que, a partir del uso del lote 31202, hay inconsistencias que ameritan una revisión técnica con toxicólogos e infectólogos, y participación del Consejo Médico.

Trazabilidad, reportes privados y tiempos de control

Peirone precisó que el circuito de vigilancia epidemiológica funciona con notificaciones de las instituciones privadas al Ministerio de Salud y que allí podría haber información incompleta. También subrayó que el producto “tiene trazabilidad”, por lo que es posible reconstruir qué lotes ingresaron, adónde fueron y cuánto se usó.

Respecto del control nacional, indicó que el ANMAT “aparentemente detectó el problema” pero cuestionó la demora hasta frenar la distribución: en ese lapso, las ampollas se difundieron en distintas jurisdicciones. Aclaró que no puede afirmar una omisión estatal: “No lo sé”, dijo.

En paralelo, describió el uso clínico habitual del fentanilo –sobre todo en terapia intensiva– para dimensionar el riesgo de contaminación y evitó conclusiones apresuradas antes de cruzar datos.