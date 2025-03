Fernando Zampedri, el delantero con pasado en el fútbol cordobés que ilusiona a Chile

Fernando Zampedri pudo haber sido refuerzo de Belgrano o Talleres a mediados de 2018, cuando, apremiado por las deudas, Rosario Central decidió ofrecerlo en el mercado de pases. “Necesitamos vender a un jugador”, explicaron entonces desde la dirigencia del Canalla, que consideró insuficiente la propuesta de US$ 1.200.000 que le hizo El Pirata.

El Albiazul también llegó a elaborar una oferta por el cotizado delantero, que incluyó dinero y el pase de algunos jugadores, pero finalmente también se quedó con las ganas de sumarlo a sus filas. Zampedri, en aquel momento también pretendido por Vélez Sarsfield e Independiente de Avellaneda, jugaría un tiempo más en Rosario Central, hasta que Universidad Católica de Chile adquirió su ficha en diciembre de 2019.

Con la camiseta del club trasandino, el atacante entrerriano anotó 121 goles en 197 partidos, y se convirtió en el máximo goleador en los 87 años de historia que acumulan ‘Los Cruzados’. En un hecho inédito para el fútbol chileno, el oriundo de Chajarí lideró la tabla de artilleros de las últimas cinco temporadas de la Primera División del vecino país.

PENTAGOLEADOR. Desde su llegada al fútbol trasandino, Zampedri se consagró máxima artillero en cinco temporadas consecutivas. /// CEDOC PERFIL

El pasado 18 de febrero, cuatro días después de celebrar su cumpleaños número 37, Zampedri recibió la ciudadanía chilena. Dos semanas más tarde, Ricardo Gareca, entrenador de ‘La Roja’, lo incluyó en la lista de futbolistas convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias para el Mundial 2016, que incluye la visita a Paraguay de este jueves y el encuentro como local frente a Ecuador del próximo martes.

“Es una felicidad enorme poder tener ya los papeles y pertenecer a este país. La convocatoria al seleccionado es lo mejor que le puede pasar a un futbolista, así que estoy muy contento y me siento fantástico”, expresó Zampedri en sus primeras declaraciones como integrante del representativo de Chile. “Soy jugador de Universidad Católica, pero hinchas de otros clubes también me saludan y me tratan muy bien”, añadió el goleador.

“Lo veo muy bien, contento. He tenido estos días para conocerlo y entrena de muy buen nivel, así que nos va a servir mucho si juega estos dos partidos”, opinó respecto a su nuevo compañero de equipo el experimentado mediocampista Arturo Vidal, referente de ‘La Roja’.

En la clasificación de la Conmebol para la Copa de la FIFA del año venidero, Chile ocupa la penúltima ubicación, con 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y siete derrotas en una docena de presentaciones. Gareca -un viejo conocido del fútbol de La Docta, por sus cuatro ciclos como DT de Talleres- se hizo cargo del equipo luego de la gestión del cordobés Eduardo Berizzo y del interinato de Nicolás Córdova.

HOMBRE VERDE. Zampedri con la camiseta de Sportivo Belgrano de San Francisco, donde jugó en las temporadas 2010/2011 y 2012/2013. /// CEDOC PERFIL

Rojo… y Verde

Zampedri tiene un largo camino recorrido en el fútbol. Sus inicios fueron en el Club Deportivo 1° de Mayo de Chajarí, su ciudad natal. Luego realizó tres experiencias en juveniles, jugando para Newell´s Old Boys de Rosario, Venecia de Italia y Juventud de Las Piedras de Uruguay. A los 19 años debutó como profesional en Atlético de Rafaela, en la Primera Nacional.

En el ascenso de nuestro país, el nuevo integrante del seleccionado chileno también registra pasos por Crucero del Norte de Misiones, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Boca Unidos de Corrientes, Juventud Unida de Gualeguaychú y Sportivo Belgrano de San Francisco, donde jugó 56 encuentros y marcó 14 goles en dos etapas diferentes, en las temporadas 2010/2011 y 2012/2013.

Con ‘La Verde’, Zampedri logró el histórico ascenso a la segunda división del fútbol argentino, el 30 de junio de 2013. En la elite de la AFA, ‘El Toro’ vistió las camisetas de Atlético Tucumán y Rosario Central.

LA NOCHE MÁS GLORIOSA. El 7 de febrero de 2017, cuando marcó el gol del triunfo de Atlético Tucumán sobre Nacional de Ecuador, por la Copa Libertadores. /// CEDOC PERFIL

Por una gambeta del destino, el flamante refuerzo de Chile vivió una de las jornadas más gloriosas de su carrera con la camiseta del seleccionado argentino. Fue el 7 de febrero de 2017, cuando Atlético Tucumán venció 1-0 a El Nacional de Ecuador en el Estadio Atahualpa de Quito, en el célebre partido de Copa Libertadores donde ‘El Decano’ salió a la cancha una hora más tarde de lo pautado y con uniforme prestado por el elenco Sub 20 de la AFA, luego de haber sufrido innumerables inconvenientes en su traslado.

“A algunos jugadores las camisetas les quedaban como body painting y los botines como escarpines”, refirió en tono jocoso el político cordobés Luis Juez, por entonces embajador argentino en Ecuador, en alusión al cambio de indumentaria que él mismo se ocupó de gestionar ante las autoridades del fútbol argentino. Zampedri, quien aquella noche jugó con un calzado de talle más chico que el habitual, fue el autor del gol del triunfo. Su epopeya cruzó el Atlántico y al día siguiente fue noticia en España. “El goleador de los botines apretados”, tituló el suplemente deportivo del diario ‘El País’.

“MUY CONTENTO”. Así se reconoció el delantero oriundo de Entre Ríos, una vez confirmada su convocatoria para integrar la Selección Chilena. /// CEDOC PERFIL

Color esperanza

“Zampedri es un delantero confiable, que llega a ‘La Roja’ avalado por su condición de primer tetragoleador del fútbol chileno”, sostiene Fernando Tapia Lavín, editor de Deportes de Televisión Nacional de Chile. “Incluso muchas veces le ha tocado sostener él solo a la Universidad Católica, un equipo que ha tenido que convivir con campañas mediocres en las últimas temporadas”, detalló el comunicador a PERFIL CÓRDOBA.

“La Selección Chilena padece anemia de gol desde hace ya varios años, y diferentes técnicos han rebuscado nombres para intentar mejorar los números, como lo hizo Gareca el año pasado con Fernando Vargas. En ese contexto, acá el medio en general coincide en que, luego de la nacionalización, Zampedri debía tener una posibilidad”, destaca Tapia.

“Con sus goles, y su notable estadística, justificó plenamente el llamado”, añadió el periodista trasandino respecto al atacante con pasado en el fútbol cordobés. “Tenemos la esperanza de que nos ayude a salir del fondo de la tabla y a mantener las opciones de clasificar al próximo Mundial”, puntualizó.