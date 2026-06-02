Fertilidad: especialistas advierten una drástica caída en la planificación del segundo hijo

En el marco del Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR) y la Asociación Civil Concebir presentaron un informe sobre un cambio significativo en las consultas de salud reproductiva: la mayoría de los pacientes llega con el objetivo de lograr un único embarazo y ya no planifica tener un segundo hijo. Las estimaciones de ambas instituciones indican una caída superior al 50% en la búsqueda de un segundo nacimiento en comparación con la situación de hace una década.

Este fenómeno coincide con un descenso sostenido de la natalidad en el país. De acuerdo con las últimas cifras del Ministerio de Salud de la Nación, en 2023 se registraron 460.902 nacidos vivos, lo que representa una baja cercana al 48% respecto a los datos del año 2000.

El Aeropuerto Taravella reinauguró su sala VIP: ya opera las 24 horas y cuadriplicó su capacidad

Factores económicos y sociales

Los especialistas señalan que la decisión de limitar la descendencia a un solo hijo responde a una combinación de variables socioeconómicas y al desgaste propio de los procesos médicos.

"Desde Concebir escuchamos cada vez más testimonios de personas que sienten que apenas pueden sostener el proyecto de un hijo", explicó Ana Claudia Ceballos García, presidenta de la asociación. "La incertidumbre económica, la dificultad para acceder a una vivienda, los costos de crianza y el impacto de los tratamientos hacen que muchas personas resignen la idea de tener más de un hijo antes de empezar".

Por su parte, el Dr. Agustín Pasqualini, presidente de SAMeR, comentó que el perfil de la consulta cambió visiblemente: "Hasta hace muy poco, era frecuente recibir a personas que pensaban en familias de dos o más hijos. Hoy vemos pacientes focalizados exclusivamente en un único embarazo, lo que refleja una realidad social y biológica que merece atención".

Edad biológica y desinformación

La postergación de la maternidad y la paternidad por razones profesionales o personales es una tendencia global. Sin embargo, los médicos advierten que los tiempos biológicos no siempre se alinean con estos proyectos de vida y que existe desinformación sobre el envejecimiento reproductivo.

El Dr. Fabián Lorenzo, vicepresidente de SAMeR, aclaró que la fertilidad femenina disminuye de forma más pronunciada a partir de los 35 años y que suelen existir falsas expectativas basadas en casos públicos: "Muchas mujeres llegan pensando que disponen de más tiempo porque ven casos de maternidad después de los 40 o 45 años, pero con frecuencia desconocen que esos embarazos requirieron tratamientos de fertilización asistida o donación de gametos".

Según explicaron desde SAMeR, la falta de información previa sobre la reserva ovárica genera frustración en los pacientes cuando se enfrentan a las limitaciones biológicas en el consultorio.

El impacto emocional y el abordaje integral

El proceso de reproducción asistida también conlleva una carga anímica particular. La Lic. Romina Di Sciorno, integrante del Equipo de Psicología de Concebir, remarcó que, si bien la presión social sobre la mapaternidad disminuyó, el diagnóstico de dificultades reproductivas sigue generando altos niveles de angustia y frustración.

Por otro lado, el informe recuerda la importancia de no invisibilizar la fertilidad masculina. Aunque de manera menos abrupta, la calidad seminal también decae con los años y se ve afectada por factores ambientales y hábitos como el tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo y el estrés.