Gabriela Estévez tras la aprobación de la Ley Bases: “La modificación de algunos artículos son simplemente un maquillaje”

La diputada nacional Gabriela Estévez (Unión por la Patria) aseguró que “la modificación de algunos artículos son simplemente un maquillaje” tras la aprobación de la Ley Bases.

“Todo sabemos que las verdaderas negociaciones se hicieron por otras cosas. A las 12 de la noche nos encontramos con una publicación en el BO abriendo la posibilidad de tres cargos para la provincia de Entre Ríos, sabíamos perfectamente porque había ingresado el pliego sobre la embajada que se había prometido también a una senadora. Se estuvo hablando toda la semana de las obras que se liberaban”, sostuvo Estévez.

“Todos sabemos que fue lo que verdaderamente hubo atrás. La modificación de algunos artículos son simplemente un maquillaje”, agregó en declaraciones a Canal 10.

Rigi

“Las modificaciones que hicieron sobre el Rigi no garantizan absolutamente nada en término de mejoría”, consideró la diputada.

“Una de las cosas que dice es que dentro de las modificaciones contemplamos que el 20 por ciento de todos los insumos tienen que comprarse en la industria nacional”, explicó al canal universitario.

Y luego aclaró: “Lo que no te dicen es que ese 20 por ciento se tiene que comprar siempre y cuando las condiciones de competencia, en términos de precio, calidad, sean superiores o sean mejores que las que vienen del extranjero con lo cual sería absolutamente imposible de competir porque los productos que entran del extranjero para este régimen no van a a tener impuestos y los productos que se producen aquí en Argentina sí”.

Cambios

“En el recinto tal como se votó ayer (por el miércoles) se hicieron una serie de modificaciones muy pequeñas en el Rigi, se quitó la derogación de la moratoria provincial, se hizo también una modificación al paquete fiscal en lo que tiene que ver con el capítulo de Ganancias”, recordó.

“Esas modificaciones puede aprobarlas o no la Cámara de Diputados porque es la cámara de origen por lo cual puede insistir con la misma mayoría con la que se aprobó en el Senado. En el Senado sacó una mayoría simple. De hecho tuvo que desempatar en la mayoría de los artículos la presidenta de la cámara, es decir, la vicepresidenta de la Nación”, precisó Estévez.

“En Diputados con una mayoría simple se podría volver a la redacción inicial que salió de Diputados por lo cual las modificaciones que se hicieron en el Senado no son modificaciones que se puedan garantizar que vayan a quedar así. Todos sabían muy bien desde el principio que esas modificaciones podían contemplarse o no dentro de Diputados. Eso iba a depender mucho de las modificaciones que sacaran. Ninguna tiene una mayoría agravada, es decir dos tercios, son con mayoría simple, así que con la mitad más uno de los diputados se puede volver a sostener el texto que salió de Diputados por lo cual no se morigeró ningún tipo de daño”, advirtió.