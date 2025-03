Giorgio Armas, el astrólogo de Talleres: “Llegué para quedarme y creo que las cosas van a seguir mejorando en el club”.

Giorgio Armas Gabrielli irrumpió en el fútbol argentino cinco años atrás y pronto se hizo conocido en los medios como ‘El Astrólogo de Boca’. Él mismo se presenta así en sus redes sociales, donde también expone sus vínculos con el seleccionado de la AFA y con otros seis clubes de Sudamérica.

En este listado incluye a Talleres de Córdoba, el flamante campeón de la Supercopa Internacional de la Liga Profesional.

El pasado 7 de marzo, dos días después de la consagración de la ‘T’ en el estadio ‘La Nueva Olla’ de Asunción, Armas publicó en su cuenta de ‘X’ un saludo que le envió Andrés Fassi, el mandamás de la entidad de barrio Jardín: "Giorgio querido, quiero agradecerte todo lo que has estado con nosotros y, sobre todo, tu sinergia, tu buena vibra y tus oraciones”.

“La verdad es que de astrología conocía muy poco, y me enseñaste muchas cosas. En todos los proyectos institucionales y deportivos también juegan los que no están adentro de la cancha, y vos fuiste uno de los que creyeron en nosotros y nos ayudaste a entender lo que era esta final contra River, así que ya sos parte de la familia albiazul”, añadió el directivo en su mensaje.

“Con la astrología deportiva empecé en 2003 en Cienciano de Cusco, ya que viví durante muchos años en Perú. Hoy puedo decir que ando por toda Sudamérica, ya que también trabajo con Alianza Lima, Colo Colo de Chile, Nacional de Colombia, Olimpia de Paraguay y Peñarol de Uruguay”, señaló en diálogo con PERFIL CÓRDOBA Armas Gabrielli, quien en su perfil público se define como ‘especialista en rituales’.

Cosa seria

“Gracias a Dios, hay laburo. Cada vez son más los clubes que se están asesorando con entendidos en el tema, y eso es lindo. Un astrólogo trabaja sobre las energías y puede prevenir faltas, lesiones y muchas otras cuestiones en base al estudio de los signos. En mi caso, primero trato de generalizar un poco y después ver cosas en detalle”, asegura.

“Hay un millón de personas que andan por las redes lanzando predicciones, pero en definitiva no son más que hinchas que hacen públicos sus deseos o sus simpatías. Por suerte, la gente sabe distinguir. Esto no es broma, en el fútbol se han ganado muchos títulos a través de la astrología”, enfatiza.

“En Boca estoy desde que llegó Román (Riquelme), y hemos hecho cosas importantes en varias etapas y con diferentes entrenadores, como (Sebastián) Battaglia, (Hugo) Ibarra y (Sergio) Almirón”, cuenta Armas. “Es un club con el que tengo una relación muy especial, ya que un abuelo mío jugó allí”, añade sobre su acercamiento con el Xeneize.

En 2022, Giorgio Stéfano Armas Gabrielli fue noticia por un episodio en la ciudad peruana de Chiclayo, que incluyó una denuncia de secuestro de su expareja.

“Para mí fue un festejo doble”, apunta sobra la histórica victoria de Talleres sobre River Plate, en la definición que tuvo como sede la cancha de Cerro Porteño.

Sobre su vínculo con el club de barrio Jardín, el astrólogo señala: “Talleres me gusto desde siempre, porque es un equipo que mete ganas, que pone huevos; y también tengo muchísima familia en Córdoba. Anduve presumiendo y molestando durante mucho tiempo, hasta que Fassi me dio bola y me brindó la oportunidad de entrar. Hoy me siento un hincha más”.

SEGUNDA ESTRELLA. “Se hicieron muchas cosas, y no viene al caso que las cuente en público"

Linda luna

“Agradezco esta chance que me dieron de poder dar una mano. La verdad es que se hicieron muchas cosas, y no viene al caso que las cuente en público. Lo más importante de todo es que Talleres ya tiene su alegría, un título que merecía desde hace bastante tiempo”, señala Armas, quien en sus predicciones avizora un futuro promisorio para el Albiazul.

“Llegué a Talleres para quedarme y creo que las cosas van a seguir mejorando en el club. Sólo espero que este logro deportivo no repercuta en forma desfavorable y que no se produzca un relajamiento, como sucedió con Racing de Avellaneda, que después de ganar la Copa Sudamericana y la Recopa se vino a pique adentro de la cancha”, puntualiza.

De su ligazón con la Selección Argentina habla en tiempo pasado (“Fue en los primeros tiempos como entrenador de Lionel Scaloni, que es elemento de tierra, ya que nació bajo el signo de Tauro. En aquel momento, al equipo le falta un plus para lograr sus objetivos, pero ahora está bien”), y cuenta que también Gimnasia y Esgrima La Plata supo apelar a sus servicios.

A fines del año pasado, Armas predijo el campeonato de Vélez y advirtió que Talleres, que disputaba el título con el equipo de Liniers, tendría una alegría "muy pronto".

“Por lo general, los clubes te llaman cuando están en problemas, al borde de una crisis”, sostiene Armas, asumiéndose como una suerte de Ricardo Caruso Lombardi de la astrología deportiva.

“Tanto Fassi como Talleres están en una luna linda y ambos tienen una compatibilidad que es de alegrías. Vamos a seguir trabajando para que las cosas salgan bien, pero esto es paso a paso. Por lo pronto, ya superamos una barrera y logramos romper una racha”, dijo sobre el porvenir de la ‘T’.

Respecto a la continuidad en su cargo de la máxima autoridad de la institución albiazul, situación que está pendiente de un laudo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el astrólogo de Talleres señaló: “No creo que el fallo salga desfavorable. Todos sabemos lo que pasó con ese tema de la sanción… De todos modos, es un tema que vamos a conversar con Andrés, y que lo vamos a seguir de cerca”.