Global Big Day: Ansenuza se suma a la gran jornada mundial de observación de aves

Este sábado 11 de octubre la región de Ansenuza será protagonista de una nueva edición del Global Big Day, la jornada mundial que invita a observar, registrar y celebrar la diversidad de aves en todo el planeta. El evento, impulsado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell (EE.UU.), se realiza dos veces al año y reúne a miles de observadores en simultáneo.

En Argentina, la actividad cuenta con la coordinación de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, la Administración de Parques Nacionales, Aves Argentinas, los Clubes de Observadores de Aves (COA), eBird Argentina y organismos provinciales y municipales. Más de 35 Parques Nacionales serán escenario de esta experiencia que busca fomentar el turismo de naturaleza y la conservación de la biodiversidad.

Un paraíso para las aves

Ubicado en el noreste de Córdoba, el Parque Nacional Ansenuza será uno de los puntos destacados del Global Big Day Argentina. Allí se realizará una salida guiada de observación de aves, dirigida por especialistas que recorrerán los sectores de costa y monte del parque, para identificar especies locales y migratorias.

Ansenuza es reconocida internacionalmente como un santuario natural: en la Laguna Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce se registran más de 350 especies de aves, incluyendo el 70% de las playeras y migratorias del país. Además, es uno de los pocos lugares del mundo donde conviven tres de las seis especies de flamencos existentes: el flamenco austral, la parina grande y la parina chica.

Actividades y puntos de encuentro

Durante toda la jornada, los municipios y comunas de Ansenuza ofrecerán caminatas guiadas, talleres educativos, charlas y acciones comunitarias orientadas a poner en valor la importancia de la observación responsable y el turismo sustentable.

SITIO A – Reserva de Usos Múltiples Laguna Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce

Playa Grande (Marull) – ⏰ 08:30 hs – Duración: 3 horas

Info e inscripción: 3549 550081

SITIO B – Parque Nacional Ansenuza

Punto de encuentro: YPF La Para – ⏰ 08:00 hs – Duración: 3 horas

Info e inscripción: 3563 669182

SITIO C – Reserva Comunal Las Saladas

Punto de encuentro: YPF La Puerta – ⏰ 07:00 hs – Duración: 3 horas

Info e inscripción: 3549 550081

Una experiencia accesible

Participar del Global Big Day no requiere experiencia previa: basta con tener curiosidad, prestar atención al entorno y disfrutar del contacto con la naturaleza. Cada observación registrada contribuye a la ciencia ciudadana, ayudando a construir bases de datos que permiten estudiar y proteger la biodiversidad del planeta.