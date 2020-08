Gobernadores molestos con la jefatura de Gabinete

Cuentan en algunos pasillos del poder en Córdoba que el clima entre los gobernadores y el Gobierno nacional no atravesó una buena semana. Varios se están empezando a cansar de algunas cuestiones que involucran al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, de quien cordobeses que integran el Ejecutivo nacional comentan que “le queda grande el traje”. Sobre el final de la semana, un dirigente del PJ mediterráneo se animó a ir por más y contar que el descontento es tal que podría incluso reflotar la adormecida Liga de Gobernadores. Además, no cayó bien la frase en la presentación de Cafiero en Diputados con el funcionario hablando de la plata que ‘llovió’ a Córdoba. “A los muchachos, Alberto les prometió que iba a gobernar con las 24 provincias y eso no está pasando. Y son varios los que le apuntan al pibe”, contó el veterano dirigente, quien además se animó a agregar: “no vaya a ser cosa que algunos, desde lo alto del Gobierno, estén con los mismos planes. Por ejemplo, los que tienen el poder desde el Congreso”, agregó. ¿Empiezan a calentar el sanjuanino Sergio Uñac y el tucumano Juan Manzur?



El silencio de los halcones en Cambiemos

“Cuando los halcones están callados quiere decir que Mauricio (Macri) se la mandó”. Con esta frase, y en tiempos de barbijos en los bares, un operador de Cambiemos en Córdoba definió sobre el final de la semana lo que dejó en la coalición el viaje del expresidente a Francia. “Si (Patricia) Bullrich o (Fernando) Iglesias no dicen nada, es evidente que generó incomodidad”, agregó el hombre y dijo que en Córdoba todavía nadie capitaliza hacia adentro estos errores no forzados del referente del PRO. “Los monzoístas y el ala aún en fase 1 de Rodríguez Larreta que, sin haber bajado a Córdoba todavía, ya empieza a medir. Ojo que no es un fenómeno tan porteño como dicen algunos”, cerró el hombre. Horas después de esa sentencia, el único cordobés que se animó a criticar el viaje de Macri fue el diputado nacional Luis Juez. El parlamentario cordobés dijo en LN+ el viernes que “es inoportuno” el viaje del expresidente y le pidió que se defina “si va a jugar de ‘5’ y distribuir o si ya no juega más”. Juez también criticó el acercamiento de los schiarettistas al FdT con la votación de la moratoria en Diputados. “Los 4 de Córdoba acompañan a coro la samba (sic) de la corrupción. Adeeentro” puso en Twitter.

Gran hermana

A lo mejor pocos se acuerdan del caso de Gregorio ‘Goyo’ Carreras, quien era chofer del entonces intendente Ramón Mestre cuando en 2014 evadió un control policial en Villa Allende con un auto oficial y terminó en un incidente serio desde el punto de vista de la seguridad, pero también desde lo político. En aquel momento, Carreras no solo se encontraba en estado de ebriedad, sino que conducía un vehículo municipal de madrugada y acompañado por tres chicas. Bueno, ¿por qué vuelve el caso de ‘Goyo’ Carreras a discusión? Porque en algunos pasillos del Municipio se empezó a hablar de Teresa Carreras, la hermana del exchofer de Mestre y su posible desembarco en el área legal de Capital Humano en la actual gestión municipal.

Delasotistas en los barrios

En el medio de la carrera que algunos empezaron a correr dentro del PJ capitalino, esta semana se vio un desembarco delasotista en los barrios de la ciudad. Si bien, el viceintendente Daniel Passerini forma parte de la estructura del delasotismo y es uno de los funcionarios que recorre la ciudad, esta semana se sumó la legisladora provincial e hija del exgobernador, Natalia de la Sota, y salieron de recorrida con los concejales Bernardo Knispecheer, Elena Pérez y Valeria Bustamante. El cuarteto delasotista se reunión con ONG que forman parte de la Pastoral Social. Con el despliegue por el interior en pausa por la pandemia, Natalia de la Sota retomó las recorridas por la Capital.

Caserio: ni en el avión con Macri ni en Punta del Agua

Sobre el final de la semana, el viaje a Francia del expresidente Mauricio Macri fue uno de los temas del viernes. Sobre todo, cuando el hombre del PRO llegó a Paris y se hicieron virales en redes sociales imágenes de todo tipo. Entre ellas, algunos portales en internet decidieron publicar distintas fotos para ilustrar el viaje de Macri al Viejo Continente. Y entre ellas, una de él junto a su esposa Juliana Awada; donde se veía un par de filas de asientos atrás, al senador nacional Carlos Caserio. Rápidamente, los trolls buscaron vincular la imagen del expresidente con la del extitular del PJ en Córdoba; aunque rápidamente se comprobó que la foto era antigua. De hecho, Caserio había participado el jueves por la tarde de la sesión en el Senado a través de Zoom y desde su casa en Carlos Paz. Pero no fue la única polémica. Hubo otra más local. En el interior, y en cercanías de Calamuchita, en la localidad de Punta del Agua algunos vecinos se quejaron por el regreso a Fase 1 y dijeron que habían visto al senador acceder y egresar sin problemas de la zona. Sin embargo, la que salió a aclarar que su padre tampoco estaba ahí fue la legisladora provincial Mariana Caserio. “Mi papá nunca estuvo en Punta del Agua; él está haciendo la cuarentena en Carlos Paz”, dijo la parlamentaria provincial el viernes por la tarde en el diario digital de Alta Gracia, Resumen de la Región.

Hisopados en la Legislatura

En la semana, al conocerse el positivo de covid-19 de un efectivo de la Policía que presta servicios en la Unicameral, se decidió la desinfección del lugar y el aislamiento para algunas personas que habían mantenido contacto con el este comisario. Por lo tanto, la sesión del miércoles se desarrolló en su totalidad por Zoom a excepción del vicegobernador Manuel Calvo. Hasta hace algunos días asistían los jefes de bloque y autoridades de cámara, pero el miércoles se decidió que no asistieran al edificio. Igual, hay hisopados que trajeron algo de tranquilidad en el final de la semana.

Expectativa en la justicia de San Francisco

Hace unos días se definió la terna de jueces para el juzgado federal de San Francisco. La terna de candidatos partió rumbo al Ejecutivo que encabeza Alberto Fernández y tiene que decidir los pliegos de quién de los tres llega al Senado. La terna está compuesta por Pablo Montesi, hermano de Graciela Montesi, actual vocal de la Cámara Federal cordobesa; Andrea Cristina Di Gregorio; y Enrique Nicolás Baronetto, hijo de Luis ‘Vitín’ Baronetto, referente de Derechos Humanos. El dato: en el tribunal de selección estuvo Daniel Rafecas.