La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) criticó en duros términos el fallo de la Cámara de Acusación que sobreseyó al exasesor letrado, Eduardo Caeiro en la causa penal por la filtración de preguntas de un examen para designar funcionarios del Poder Judicial.

“No solo consolida la impunidad, sino que socava los pilares de igualdad, idoneidad y transparencia en que debe basarse todo sistema de concursos” advirtió la entidad gremial.

“Lo más alarmante es que la Cámara entiende que el hecho existió, fue doloso y la información revelada era secreta -continuó- pero la preocupación se despierta cuando la operación lógica de la sentencia avanza escindiendo el carácter de funcionario público del imputado de su rol de Tribunal Examinador”.

En efecto, los jueces de la Alzada consideraron que el hecho era “atípico” -no constituía delito- porque si bien admitió que Caeiro filtró un contenido secreto del examen como miembro del Tribunal Examinador, no lo hizo en calidad de “funcionario público”. Para la Cámara ese rol ocurrió al margen de su carácter de magistrado, en una interpretación polémica porque justamente fue convocado por el Tribunal Superior de Justicia para intervenir en la selección de futuros prosecretarios letrados.

La Cámara de Acusación sobreseyó “total y definitivamente” al exdefensor público Eduardo Caeiro

En el comunicado, el gremio judicial sostiene que “ese razonamiento es a todas luces artificioso y contrario a la doctrina ética sostenida por el propio Tribunal de Ética del Poder Judicial que enfatiza que magistrados y funcionarios deben conducirse con transparencia, honestidad y ejemplaridad en todos los ámbitos de su actuación”.

El secretario general, Federico Cortelletti, subrayó que los hechos probados de la filtración de preguntas del examen y ahora este fallo, mandan un mensaje desolador a los trabajadores judiciales que creemos en el esfuerzo y la preparación como la base para acceder a los cargos del funcionariado: da lo mismo estudiar que contar con un ‘contacto’ en el jurado”.

“Eso no solo es injusto, sino que desalienta la excelencia y profesionalismo que desde el sindicato queremos y que toda la sociedad necesita para el Poder Judicial”, afirmó.