Grupo Betania inauguró su desarrollo número 37 y refuerza su presencia en Nueva Córdoba

Grupo Betania inauguró oficialmente Betania Rondeau, un edificio residencial de gran escala situado en Rondeau 451, en el barrio Nueva Córdoba. El complejo está conformado por 105 departamentos, cocheras y un local comercial en planta baja. También incluye espacios comunes con piscina central y dos salones de usos múltiples equipados.

La obra se completó antes del plazo previsto, según informó la desarrollista, que destacó su objetivo de acompañar el crecimiento urbano en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad.

Para celebrar la finalización del proyecto, la empresa organizó un evento al que asistieron más de 120 invitados, entre clientes, referentes del sector inmobiliario, medios de comunicación y colaboradores.

Con esta inauguración, Grupo Betania suma 37 desarrollos finalizados y más de 2.900 unidades entregadas en sus 34 años de trayectoria. Actualmente, la firma tiene en ejecución cinco proyectos que representan más de 800 nuevas unidades habitacionales.

