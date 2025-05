¿Habrá efecto ‘Ficha limpia’?: qué dicen las últimas mediciones en Caba

Hace poco más de una semana, el rechazo al proyecto de “Ficha Limpia” en el Senado nacional dio una nueva vuelta de tuerca al conflicto entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO. A un día de la elección de legisladores porteños del 18 de mayo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se impone la pregunta de si eso puede tener un efecto decisivo este domingo.

La consultora Ad Hoc analizó las menciones digitales que vincularon los términos "Milei"-"Ficha Limpia" y reportó que el tema impactó con una negatividad muy alta en el sentimiento en torno al presidente: 81% (gráfico arriba). “#FichaLimpia representó el 21% de la conversación sobre Milei entre las 12 horas del miércoles y las 12 horas del jueves (…) tuvo su pico de conversación el jueves 8 de mayo al superar en esas 24 horas las 354 mil menciones. Superó por ejemplo a las menciones digitales generadas por el veto del gobierno al aumento jubilatorio en 2024”, apuntó su informe.

Ahora bien, ese dato es a nivel nacional; ¿qué sucedió en CABA, y más específicamente en la intención de voto según las encuestas realizadas pos caída de “Ficha Limpia”? Federico González & Asociados (FGA) relevó entre el 13 y el 15 de mayo: reportó 31,1% para Santoro, 23,2% para Lospennato, casi 22% para Adorni, 4% para Rodríguez Larreta y 2,3% para Marra. Santoro le saca casi 8 pp de ventaja a la candidata del PRO, una brecha estadísticamente significativa dado un error muestral de +/-2,5%; en cambio, la brecha entre ella y Adorni es de 1,5 pp, lo cual deja la disputa por el segundo lugar en empate técnico.

Lo mismo sucede entre el ex jefe de gobierno del PRO y el ex libertario, dado que la brecha de 1,7 pp entre ambos tampoco resulta estadísticamente significativa. En este caso, si bien Lospennato queda linealmente arriba de Adorni, la ventaja no es sustantiva como para hablar de un “efecto Ficha Limpia” nítido a favor del PRO, y la competencia simétrica por la posición de escolta deja a Santoro en situación de liderazgo.

CB Consultora midió del 9 al 13 de mayo: reportó 26,5% para Santoro, 22,2% para Adorni, 21,1% para Lospennato, 6,5% para Rodríguez Larreta y casi 5% para Marra. La brecha de Santoro sobre Adorni es de 4,3 pp, estadísticamente no significativa dado el error muestral de +/-2,8%; nuevamente, hay empate técnico entre Lospennato y Adorni, con lo cual, si bien el PRO vuelve a quedar nominalmente segundo sobre LLA, la ventaja sigue sin ser nítida como para hablar de un efecto “Ficha Limpia”. También hay empate técnico entre R. Larreta y Marra por el cuarto lugar.

Tendencias Consultora midió del 8 al 11 de mayo: reportó 27,2% para Santoro, 22,1% para Lospennato, casi 21% para Adorni, 7,5% para Rodríguez Larreta y 4,6% para Marra. La brecha entre Santoro y Lospennato es de 5,1 pp, estadísticamente no significativa dado el error muestral de +/-3,4%, mientras que la brecha entre el PRO y LLA es de 1,4 pp, lo que implica otro empate técnico.

También hay empate técnico entre el ex PRO y el ex libertario. Tampoco aquí se advierte un nítido efecto “Ficha Limpia”, aunque Lospennato y Rodríguez Larreta son los únicos dos candidatos dentro del top 5 que insinúan una mejora respecto a la medición de abril.

DC Consultores midió entre el 8 y el 10 de mayo: reportó 29,3% para Adorni, 24,1% para Santoro, 18% para Lospennato, 8,2% para Marra y 6,3% para Rodríguez Larreta. La brecha entre Adorni y Santoro es de 5,2 pp, estadísticamente no significativa dado un error muestral de +/-2,5%, lo que deja la disputa por el liderazgo en empate técnico.

En este caso, el PRO queda relegado al tercer lugar, 6,1 pp por debajo de Santoro (brecha estadísticamente significativa). Asimismo, nuevamente hay empate técnico por el cuarto lugar entre el ex PRO y el exlibertario. Tampoco aquí se advierte un nítido efecto “Ficha Limpia”.

Giacobbe: arriba Adorni

En la misma línea, Giacobbe (que midió del 9 al 13 de mayo) reportó casi 32% para Adorni, casi 31% para Santoro, casi 16% para Lospennato; Biasi, Marra y Rodríguez Larreta rondan el 4%. La brecha entre Adorni y Santoro es de 1,1 pp, estadísticamente no significativa dado un error muestral de +/-2,5%, lo que deja la disputa por el liderazgo en empate técnico. Nuevamente, el PRO queda relegado al tercer lugar, 15 pp por debajo de Santoro (brecha estadísticamente significativa). Asimismo, nuevamente hay empate técnico por el cuarto lugar entre el ex PRO, el ex libertario y la candidata de la izquierda. Tampoco aquí se advierte un nítido efecto “Ficha Limpia”.

En síntesis:

1-El análisis de estas cinco encuestas posteriores a la caída del proyecto “Ficha Limpia” arroja un promedio de intención de voto de casi 28% para Santoro, 25,1% para Adorni y 20% para Lospennato.

2-Eso perfila un empate técnico por la posición de liderazgo entre Santoro y Adorni, y también hay empate técnico entre LLA y el PRO.

3-Larreta alcanza un promedio de 5,6% de intención de voto vs 4,7% de Marra, lo que implica un empate técnico por el cuarto lugar.

4-No se advierte un efecto nítido pos “Ficha Limpia” en términos de una suba del PRO vs LLA, ni a la inversa, pero sí podría haber un efecto más sutil; si se confirma una competencia Lospennato vs. Adorni muy pareja, eso podría beneficiar indirectamente las chances de Santoro de convertirse en el primer opositor en ganar una elección distrital desde que se abrió el calendario electoral este año.

Analista de opinión pública y mercado

@berranorman