Haniewicz: “Seguimos optando por voto castigo en lugar de elegir el mejor candidato”

Daniel Haniewicz, el intendente de Montecristo, ofreció una mirada franca sobre la política nacional y provincial. Su visión es lograr transformar su localidad en un polo de deporte y cultura, rompiendo con la etiqueta de "ciudad dormitorio".

Todavía con el resultado de la provincia de Buenos Aires en las charlas de café y comidillas políticas, el mandatario se limitó a señalar que los votos son más un "castigo" que una elección de lo mejor. "Lamentablemente, en las últimas elecciones son más votos castigos que elegir lo mejor", afirmó. Para él, el gran desafío de la política es "levantar el nivel para poder elegir la mejor opción entre buenas opciones, no la menos peor".

En contraste con la dinámica nacional, el intendente destacó la particularidad de Córdoba. "Yo creo que en Córdoba eh siempre hemos sido un poco distinto el funcionamiento de la política el resto del país. Yo creo que tenemos una provincia mucho más madura en términos políticos", explicó. Resaltó la capacidad de la provincia para tener "gobiernos que por ahí han sido distintos al nacional" y la habilidad de trabajar juntos a pesar de las diferencias políticas.

Transformando Montecristo: del "Elefante Blanco" al Faro del deporte

Una de las grandes apuestas de su gestión es el Arena Montecristo, un espacio que antes estaba "abandonado" y que su administración se propuso "ponerlo en valor". "Esto que era un le llamábamos el elefante blanco porque había quedado medio hacer, bueno, convertirlo en un faro del deporte, del encuentro, de la cultura y que sea un icono de nuestra ciudad", expresó Haniewicz.

Intendentes entre la campaña, el ajuste y la defensa de sus localidades

La recuperación de este espacio es clave para combatir la percepción de Montecristo como una "ciudad dormitorio". Demandó mucho esfuerzo y cintura política: se redujeron los sueldos de los funcionarios un 30% para terminar la obra.

El Arena Montecristo, de gestión municipal, cuenta con una capacidad impresionante de 3200 metros cuadrados, "casi como el Quality" de Córdoba. Puede albergar hasta 7000 personas en formato baile. El intendente destacó que este lugar permite "desde hacer torneo de básquet hasta incluso la participación en un estadio techado del equipo municipal de handball federado”.

Además del Arena, la municipalidad está impulsando el Paseo Cultural en la zona céntrica, con el objetivo de que los nuevos vecinos y residentes "se queden en la ciudad, la disfruten".

Del sector privado a la realidad municipal

En su primera gestión como intendente, Haniewicz admitió que la realidad de la política es más compleja de lo que imaginaba. "Sabía que no era fácil, pensé que no era tan complicado. Bueno, convengamos que la situación del del país no ayuda, ¿no es cierto?", expresó. Su experiencia viniendo del sector privado le dio una perspectiva particular.

Recordó haber criticado a los empleados públicos, pero cambió su visión al ver las condiciones en las que trabajaban. Por eso, su primer inicio de sesiones lo hizo en el corralón municipal. "Porque yo como al no estar en la política por ahí criticaba a los empleados públicos, mira cómo hacen mal esto, cómo hacen aquello. Y claro, después vi en las condiciones en que se trabajaba, sin herramientas o un lugar no acorde”, relató. Su compromiso es construir un nuevo corralón "mucho más moderno, con mejor maquinaria, en mejores condiciones y sobre todo en un mejor lugar".

“El 70% votó a Milei, pero nos piden ayuda a nosotros para llegar a fin de mes”

“Cuando yo ingresé me tocó hacer un reajuste bastante importante de las tasas. Nosotros cobrábamos el agua unos 600 pesos por mes de tarifa", explicó. Reconoció que fue criticado por aumentar un 400%, pero argumentó: "Necesitamos ajustar la las tasas. Si no, no vamos a tener una ciudad limpia, si no hubiéramos podido tener servicios de calidad", dijo.

Salud y Futuro

Uno de los mayores retos de Montecristo es la salud, un área que demanda un 33% del presupuesto municipal. Haniewicz reveló que "de tener un promedio en el centro de salud de 6.000 – 6.500 atenciones, el último mes tuvimos 9.200", lo que implica mayores costos.

La municipalidad invierte 130 millones en salud, recibiendo solo 53 millones de coparticipación y cobro de obras sociales, lo que significa que "estamos poniendo 80 millones que podrían ser para obras u otros servicios en salud y así todo no alcanza", lamentó. El intendente considera la implementación de un "coseguro o bono" para hacer el sistema más viable.

Montecristo: Un lugar para enamorarse

A pesar de los desafíos, Daniel Haniewicz, quien llegó a Montecristo a los 28 años, se enamoró de la ciudad. "Tiene algo, tiene un no sé qué", comentó. Destacó la practicidad de la ubicación, a "15 minutos estamos en el centro cívico" de Córdoba. La ciudad es tranquila, con "más de 150 cámaras" de seguridad y una central de monitoreo.

Con una visión clara y un enfoque en la eficiencia, Daniel Haniewicz busca consolidar a Montecristo como una ciudad vibrante y próspera, superando los obstáculos con trabajo y adaptabilidad.