Intendentes entre la campaña, el ajuste y la defensa de sus localidades

“Apuesto que ninguno de nosotros sabe el nombre de más de tres ministros, ni les voy a preguntar quién es el encargado de obras públicas”, lanzó uno de los intendentes en pleno almuerzo. La crítica fue por la falta de atención del gobierno nacional a las demandas del interior, lo que dejó al desnudo la tensión entre las decisiones nacionales y la gestión diaria en el interior profundo.

El nuevo encuentro de ‘Mesa Chica’ de Perfil Córdoba se consolida como un espacio único para entender qué piensan los gestores del interior provincial. A diferencia de los debates televisivos o entrevistas en estudios, aquí las voces se entrelazan entre platos y sobremesa, con la franqueza de quienes cargan todos los días con los problemas de sus vecinos. La convocatoria reunió a una docena de intendentes de distintas localidades, todos atravesados por un mismo dilema: cómo sobrevivir políticamente en un contexto económico que no da respiro.

La pregunta que abrió la conversación fue clara: “¿Vale la pena ‘jugarse’ en esta elección para diputados nacionales? ¿No será demasiado alto el costo de militar o respaldar candidatos que no coinciden con su electorado?”

Los intendentes en campaña

Sergio Marí (intendente de Toledo) rompió el hielo: “En localidades pequeñas estamos en una situación curiosa. Hay vecinos que apoyan a Milei y sus recortes, pero somos los intendentes quienes estamos del otro lado del mostrador, todos los días. La demanda social crece y lo que tenemos alcanza cada vez menos”, describió.

“Voy a hacer todo lo posible desde el pequeño lugar que me toca para que La Libertad Avanza no saque la mayor cantidad de diputados en Córdoba. Lo estamos pasando mal. Yo no me rompí el traste diez años para que el superávit fiscal de la Nación sea a costa de mi pueblo”, expresó Francisco Iser, de General Roca.

Por su lado, los radicales se encuentran en una posición incómoda. Luis Quiroga, de Mina Clavero, trató de aunar la tensión entre la militancia partidaria y la gestión: “Tengo que equilibrar la pertenencia política con la responsabilidad de gobernar. Lo que conseguimos en Mina Clavero, después de 12 años, es un tesoro”, remarcó como su logro de unificar en una sola lista a toda la UCR y recuperar el poder local.

Ezequiel Lemos, de Río Ceballos, fue tajante: “No son tiempos ni para tibios ni para especuladores. Son tiempos para defender a Córdoba y el federalismo. Están en juego las autonomías de las provincias y de los municipios. Hay que tomar postura”, en clara referencia a favor de la lista del peronismo oficial.

Luego, llegó el turno de Sara Majorel. Desde el sudeste productivo - Marcos Juárez- consideró que “hay que darle más tiempo a este camino elegido por los argentinos”. La intendenta que llegó al poder de la mano del PRO expresó públicamente que acompañará la lista libertaria en octubre: “El electorado eligió un camino. No se construye ni resuelve nada en dos años. Hay que darle músculo político al gobierno”.

“Sabemos que no estamos mejor que el año pasado. Lo vemos en algo tan simple como una carnicería, que tiene que tener la heladera prendida todo el día. Cuando llega la factura de energía y la gente no puede pagarla, se da cuenta que no alcanza con bajar la inflación: necesitamos producir, trabajar, llegar a fin de mes y darle de comer a nuestros hijos”, alertó desde Inriville Julieta Aquino.

Presupuestos al límite y demandas ciudadanas

La Mesa Chica se convirtió en un inventario de realidades locales. Todos los presupuestos cambiaron: salud, educación, seguridad y hasta ayuda social impactaron fuertemente con costos no previstos. La falta de obra pública se hizo presente en la comida.

Carolina Cristori, de Saldán, reforzó esa mirada: “Necesitamos diputados que defiendan a Córdoba. El proyecto que encabeza Juan Schiaretti me parece la lista más coherente porque une provincias y consensos. El respaldo a esa propuesta no es sólo político, es un acto de supervivencia de nuestras comunidades”.

Inés Ramelo, de Los Reartes, agregó una perspectiva más humana: “En los pueblos chicos, la gente te pregunta a quién votar. Pero más allá de lo nacional, somos quienes damos respuesta a cada pedido concreto. Como trabajadora social y mamá de un hijo con discapacidad, no podemos pensar en desarrollo si no consideramos lo humano. Educación y discapacidad no pueden ser ignoradas”. Con crítica al gobierno nacional, Rodolfo Margherit indicó: “Sólo se habla de recortes, inflación, bonos y ajustes. Pero no hay propuestas para transformar la vida de la gente. Hoy, Nación no da nada, y los intendentes somos una molestia”.

Los presupuestos municipales están tensionados hasta el límite. Deben hacerse cargo de más servicios sin fondos extras. La anécdota de una ambulancia en La Carlota, pagada con recursos locales, fue citada como símbolo de esa desprotección.

No ‘chocar’ con la gente

Durante el almuerzo, la charla giró sobre el rumbo que deben tomar los intendentes para evitar el ‘divorcio’ con sus comunidades. Quiroga apuntó: “Hace 20 años que Nación y la propia Córdoba nos transfieren responsabilidades sin recursos. En seguridad, en salud y en educación”, subrayando el sistema de derivaciones médicas. Iser contó la historia de un vecino que no compró un medicamento por su valor y murió. Refleja el impacto de las medidas nacionales en las bases sociales, recibido directamente por los intendentes.

Majorel se definió como la voz disonante: “Hay que persistir. En Marcos Juárez, con obras público-privadas y fuerte inversión en educación y oficios, concentramos recursos en prioridades. Es una inversión a futuro”. Por su parte, Quiroga añadió: “Milei tuvo la estrategia de un cisne negro, ganó por leer la realidad mejor que nadie. Eso es un mérito en política. La gente está hastiada y necesitamos recuperar institucionalidad”.

Balance: el interior como fuerza política

La Mesa Chica mostró que los intendentes enfrentan un dilema doble: garantizar la gestión cotidiana con recursos limitados y decidir cómo jugar en un tablero político que exige tomar partido. El rol de los municipios se potencia: son la primera ventanilla del Estado, cara visible para el vecino, y quienes absorben el costo político de las decisiones nacionales.

La Mesa Chica de Perfil Córdoba funciona como laboratorio del poder, anticipando movimientos y testeando discursos que escalan a la arena local, provincial y con proyección nacional.

LOS INVITADOS

Ricardo Bianchini (Hernando), Sara Majorel (Marcos Juárez), Luis Quiroga (Mina Clavero), Natalia Bellón (La Carlota), Julieta Aquino (Inrriville), María Inés Ramello (Los Reartes), Ezequiel Lemos (Río Ceballos), Francisco Iser (General Roca), Sergio Marín (Toledo), Rodolfo Marguerit (Justiniano Posse), Carolina Crístori (Saldán).