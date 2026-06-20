“Hay un malestar con el peronismo que todavía nadie logra capitalizar”

La discusión en la política cordobesa empieza a mostrar señales contradictorias. Por un lado, crece la adhesión ciudadana a varios de los argumentos que la oposición utiliza para cuestionar al oficialismo provincial. Por otro, ese malestar todavía no encuentra una expresión política capaz de transformarlo en votos. Esa es una de las principales conclusiones de la última medición realizada por la consultora Dialogía, dirigida por Santiago Martínez Luque, quien advirtió que las críticas al peronismo tienen cada vez más recepción social, aunque ningún dirigente opositor logra convertirse en el principal beneficiario de ese fenómeno.

En diálogo con Perfil Córdoba, el consultor también evaluó el impacto político del caso Agostina Vega, la situación de Martín Llaryora, el peso de Juan Schiaretti y el comportamiento electoral de figuras nacionales como Javier Milei y Patricia Bullrich.

—¿Qué se puede destacar de la encuesta que acaban de publicar?

—Lo que venimos observando es un proceso de construcción de agenda bastante fuerte por parte de la oposición. Nosotros queríamos medir qué nivel de recepción tenían algunos de los principales cuestionamientos a la gestión provincial y al ciclo del peronismo cordobés. Ahí encontramos algo que nos llamó particularmente la atención: la repercusión que tienen esos argumentos entre la ciudadanía. Cuando preguntamos sobre la idea de un ciclo cumplido, sobre una gestión atravesada por problemas de corrupción o sobre la falta de nuevas ideas para resolver los problemas de la gente, vimos niveles de acuerdo muy elevados. Todos esos ejes superan el 60% de adhesión, algunos se acercan al 70% y el tema de la corrupción ronda el 80%.

—¿Eso significa que la oposición está logrando instalar su mirada sobre la realidad provincial?

—Sí. Hay ciertos principios interpretativos que la oposición viene impulsando y que claramente están haciendo eco en la ciudadanía. Eso aparece muy claramente en los datos. Ahora bien, una cosa es que esos argumentos tengan recepción y otra distinta es que exista un dirigente capaz de capitalizarlos políticamente. Ahí la situación cambia completamente.

—¿Por qué?

—Porque el escenario opositor aparece extremadamente fragmentado. No encontramos ningún dirigente que logre apropiarse de ese malestar social en términos de imagen o intención de voto. Cuando medimos dirigentes individuales observamos que el voto opositor se dispersa entre distintas referencias y ninguno supera por sí mismo el 13% o el 14% de intención de voto.

—Mientras tanto, Schiaretti y Llaryora siguen encabezando los rankings de imagen.

—Sí. En los niveles que publicamos siguen apareciendo arriba. Después, encontramos dirigentes opositores con niveles menores, pero ninguno logra acercarse de manera consistente a esos valores.

—Entonces existe desgaste, pero nadie logra transformarlo en una alternativa.

—Exactamente. Hay un malestar que hoy nadie está pudiendo capitalizar claramente. Por eso el escenario sigue tan abierto. Falta mucho para la elección provincial y pueden ocurrir muchas cosas. Hoy perfectamente podríamos terminar en una competencia de tres espacios relativamente fuertes, donde tanto el oficialismo como dos grandes bloques opositores resulten competitivos. Todo dependerá de quién logre construir alianzas y ampliar su base de acuerdos.

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—La encuesta se realizó en medio del caso Agostina Vega. ¿Detectaron algún efecto político?

—No podemos hacer una afirmación concluyente porque metodológicamente sería imprudente. Pero sí realizamos cortes estadísticos antes y después de la aparición del cuerpo de Agostina. A partir de esos cruces encontramos indicios de una caída de aproximadamente cuatro puntos en la evaluación de la gestión provincial. Nuestra medición muestra una valoración de gestión cercana al 34%, pero cuando hacemos los ajustes y observamos el comportamiento previo al caso, encontramos que podría haber estado más cerca de los 38 puntos. Eso nos permite estimar que el impacto fue importante.

—¿Ese efecto se observó en toda la provincia?

—Sí, aunque en la ciudad de Córdoba aparece con más intensidad. Cuando segmentamos Capital e interior vemos que el impacto es más fuerte en la Capital. Por eso siempre aclaramos que nuestra muestra tomó prácticamente de lleno todo el proceso posterior al caso Agostina.

—¿Puede revertirse?

—Habrá que ver. Dependerá de la capacidad del Gobierno y particularmente del gobernador para reconstruir esa curva mediante gestión y tiempo. Pero el impacto existe.

—Con tantos años de gestión peronista, ¿el piso electoral de Llaryora sigue siendo competitivo?

—Depende mucho de cómo se termine configurando el escenario electoral. Si efectivamente terminamos en una competencia de tres tercios, sí, claramente sigue siendo competitivo. Hay que recordar además que antes del caso Agostina varias encuestas ubicaban la imagen de gestión entre 38 y 40 puntos. Entonces tampoco es un escenario irreal pensar que pueda recuperar parte de esos niveles. En una elección dividida entre tres espacios fuertes, una imagen positiva cercana al 40% sigue siendo un activo muy importante.

—¿Y Schiaretti?

—Sigue midiendo muy bien. No solamente en nuestras mediciones. Otras encuestas que circulan actualmente también lo ubican cerca del 50% de imagen positiva. Más allá de los resultados electorales recientes (la derrota el año con Gonzalo Roca), su imagen como dirigente continúa siendo muy sólida en Córdoba.

“Bullrich hoy mide mejor que Milei”

La encuesta de Dialogía también indagó sobre las figuras políticas nacionales y en ese escenario, Patricia Bullrich resultó muy bien posicionada, inclusive por encima del presidente Javier Milei. “En nuestra medición aparece un dato interesante: Bullrich tiene una imagen positiva superior a la de Milei: a nosotros Milei nos da alrededor del 42% de imagen positiva y Bullrich se ubica entre 50% y 51%, lo que significa que Bullrich conserva buena parte de su base histórica y además tiene buena valoración entre sectores cercanos al electorado libertario”, sostuvo Santiago Martínez Luque.

Consultado respecto a cómo se puede interpretar esa situación, sostuvo que “es un dato que ayuda a explicar algunos movimientos políticos recientes. Mientras la imagen de Milei muestra cierta tendencia descendente, la de Bullrich permanece muy estable alrededor de los 50 puntos”. De todos modos, Martínez Luque ponderó que “los números de Milei son altos, especialmente si se considera el nivel de ajuste económico y la caída de actividad que atravesó la provincia”.