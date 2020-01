'Indio' eterno

por Marcos Villalobo

Tenía tantas ilusiones, sueños, expectativas en aquella concentración en Saldán. Ernesto Corti lo había promovido, con 18 años, al plantel profesional de Instituto junto a Nicolás Miranda, con quien compartió habitación en aquellos inolvidables días donde hacía su primera pretemporada como futbolista.

Tiene tantas ilusiones, sueños, expectativas en estos días de la parte fuerte del trabajo de preparación con General Paz Juniors. Han pasado 20 años, pero las ganas y la pasión de Julio Moreyra siguen intactas. En la pretemporada ‘alba’ en Rosario, el ‘Indio’ compartió habitación con Emiliano Castro, otro futbolista surgido de La Agustina.

Al defensa central parece que los años no le pesan. Sus compañeros lo elogian porque se banco a la par de los más pibes la etapa más exigente. Tiene 38 años, pero sus ganas de seguir siendo un cacique en el fondo están intactas. Consciente de que quizás sean sus últimos cartuchos, el ex jugador de la Universidad de Chile tiene un sueño grande en este Torneo Federal Regional Amateur 2020.

“Las pretemporadas son muy diferentes a lo que eran antes, ahora están mucho mejor. Esta pretemporada fue durísima, hacía como dos años que no hacía una así. Estoy muy contento porque lo hice a la par de los más jóvenes. Y ellos me daban moral, y eso me ponía contento”, relata, en diálogo con PERFIL Córdoba, el experimentado defensor que jugó en seis países distintos a lo largo de su carrera. Es decir que vivió de todo en la previa a un torneo.

Al club ‘Albo’ llegó a préstamo desde Colón de Colonia Caroya, donde jugó los últimos dos años. “Estoy agradecido a Juniors por haber confiado en mí, al técnico (Daniel Mira) que me llamó. La realidad es que esta debe haber sido una de las últimas pretemporadas, por eso le meto pilas por el objetivo, que, te soy sincero, yo quiero ascender. Muchos no lo dicen, y hablan con casete, pero yo quiero ascender, porque sería la frutilla del postre a esta altura de mi carrera”, afirma el ‘Indio’.

En base a garra, entrega y coraje, a sus 38 años, Julio César Moreyra sigue dando batalla adentro de las canchas.

- ¿Pensas en el retiro ya o ni se te pasa por la cabeza?

- No, la verdad que no pienso en el retiro, sinceramente –se ríe-. Y disculpa que me ría, pero es así. Estoy muy metido en Juniors, no veo la hora que arranque el torneo, me siento. Los pibes de Juniors juegan bien, y me han hecho sentir bien. Todo eso suma. Le voy a meter pilas al torneo y no pienso en qué voy a hacer después, si seguiré o no.

- ¿Y el curso de técnico cómo va?

- Pasé a segundo año. Ahora sumaron un tercero. Pero bien, suma, sirve, la paso bien. El grupo del curso es muy bueno, tengo de compañeros a Mauricio Caranta y Rodrigo Astudillo.

Los 16 clubes de Moreyra Instituto Universidad de Chile Quilmes Godoy Cruz Ankaraspor (Turquía) Independiente Rivadavia Patronato Universidad San Martín (Perú) Nueva Chicago Blooming (Bolivia) Olmedo (Ecuador) Estudiantes de Río Cuarto Santiago Morning (Chile) Sarmiento de Leones Colón de Colonia Caroya General Paz Juniors

“Paulo Rosales es un crack”

El técnico Daniel Mira armó un plantel interesante en General Paz Juniors para afrontar el Torneo Federal Regional Amateur 2020. El año pasado, en la primera edición del certamen, el elenco ‘albo’ fue muy elogiado por su juego y llegó a instancias decisivas.

Para esta temporada hizo un mix de jugadores del club y llegaron futbolistas experimentados. Nombres importantes como Paulo Rosales, Abel Soriano, Diego Antonio, ‘Tomás’ Martínez, Walter Ferrero, Agustín Fazio, Emiliano Castro, por citar a algunos; y el propio Julio Moreyra, que se expresó sobre lo objeticos que se perfilan en Juniors: “Veo al equipo muy bien, después hay que jugar, pero en teoría la zona la tendríamos que ganar, por cómo estamos entrenados, por el tiempo que empezamos a entrenar, trabajamos como un equipo de Primera Nacional, me sorprendió ir a Rosario donde hicimos la pretemporada, tuvimos todo de primer nivel en el hotel y los lugares de entrenamiento. Estamos obligados a clasificar por ser Juniors, tener historia y porque tenemos un buen equipo. Paulo Rosales es un crack, la rompe e hizo una gran pretemporada, también está Soriano que pecha para delante, una bestia, Diego Antonio, que tiene experiencia, más los jugadores que tiene Juniors. Es un torneo largo y tenemos que estar todos bien”.