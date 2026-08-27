Indusplast apuesta al formato Flagship Store para transformar la experiencia de compra

En un escenario marcado por el crecimiento de las compras online, las empresas buscan nuevas maneras de sostener el contacto directo con los consumidores. En ese contexto, las denominadas Flagship Stores ganan espacio como una alternativa para transformar el tradicional punto de venta. El concepto, que significa literalmente “buque insignia”, nació en el ámbito naval para identificar a la embarcación principal de una flota. Con el tiempo, fue adoptado por las grandes marcas para definir a sus locales más representativos.

Indusplast Piscinas se suma ahora a esa tendencia con la apertura de su propio espacio insignia en Córdoba. La inauguración está prevista para el 3 de agosto de 2026, en avenida Circunvalación Agustín Tosco 3371.

Más que un punto de venta

Las Flagship Stores buscan ir más allá de la venta tradicional. Se trata de espacios diseñados para que el consumidor pueda conocer productos, recibir asesoramiento y experimentar con la propuesta de una marca antes de tomar una decisión.

La estrategia cobra relevancia en un mercado donde la compra digital permite comparar precios y productos con rapidez, pero donde determinadas decisiones todavía requieren información y contacto directo. En el caso de Indusplast, el nuevo espacio estará orientado a mostrar su oferta y las últimas innovaciones vinculadas con la tecnología para el mantenimiento y la limpieza de piscinas.

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La compañía también incorporará en el establecimiento a Poolerie, Pietraterm e iGarden, ampliando la propuesta hacia distintas soluciones para el sector. La propuesta parte además de un cambio en la forma de entender la piscina dentro del hogar. Ya no se trata solamente de incorporar una piscina, sino de equipar y diseñar un espacio de uso cotidiano. Mantenimiento, limpieza, climatización y equipamiento forman parte de una misma decisión de compra. La presencia de distintas marcas dentro del nuevo local busca responder a esa demanda con una oferta más amplia. En ese sentido, Poolerie, Pietraterm e iGarden tendrán un lugar dentro de la nueva propuesta comercial, con soluciones complementarias para el área de la piscina.

El regreso de la experiencia física

El avance del comercio electrónico no eliminó los espacios físicos, pero sí modificó su función. Las marcas buscan que sus locales tengan un valor agregado y se conviertan en lugares de encuentro y experiencia. En ese escenario se inscribe la apertura de Indusplast en Córdoba. La compañía apuesta a que su nueva Flagship Store funcione como una vidriera de su propuesta y, al mismo tiempo, como un punto de contacto con los consumidores. La apertura del 3 de agosto marcará el desembarco de este formato para la empresa en Córdoba, en un espacio ubicado sobre uno de los principales corredores de circulación de la ciudad.