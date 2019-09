Industriales quieren una participación mayor en las decisiones de gobierno

por José Busaniche

La nueva edición del Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) que dará inicio el martes en el Sheraton promete ser ‘potente’. Se espera por la presencia del presidente Mauricio Macri y también la del candidato Roberto Lavagna, en tanto se hacen gestiones para que Alberto Fernández se sume al menos con un mensaje por video conferencia. El evento, bautizado con el tagline ‘Industria, un puente hacia el desarrollo’ será inaugurado por el presidente de la UIC, Marcelo Uribarren, junto a su par de la UIA, Miguel Acevedo, el intendente Ramón Mestre y el gobernador Juan Schiaretti. En la grilla aparecen disertantes de peso: Carlos Melconian, Alejandro Fargosi, el analista Alejandro Borensztein y el polítologo Mario Riorda, además de los paneles empresariales. Y está previsto que sea el presidente Macri quien cierre la jornada.

Otro camino. En la previa del coloquio, Uribarren dialogó con PERFIL CORDOBA sobre el momento que atraviesa la economía en general y la industria en particular. “Creemos que tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera porque pedido tras pedido es frustración tras frustración. Tenemos que ir más allá de echar culpas. Habrá que buscar responsabilidades, pero lo que más nos importa es ver qué hacemos con lo que pasó para que no nos vuelva a ocurrir”, sostuvo el empresario, quien añadió que “hay que analizar qué es lo que nos impide tener un plan que nos abarque a todos y nos sentamos representados. Esto es algo que venimos diciendo en los coloquios, pero ahora lo vemos con más profundidad porque no pareciéramos llegar a ningún lado”.

En esa línea, señaló que el próximo gobierno va a tener una gran debilidad y que ese motivo es el que hace necesario el armado de un consenso potente, para generar confianza. “Una buena parte de la crisis que estamos viviendo tiene que ver con la falta de confianza. Los inversores están cansados de esta situación. Lo que pretendemos con este coloquio es tratar de que entendamos que la solución debería pertenecer a todos. Y después exigir, como Unión Industrial de Córdoba, que a los industriales nos pongan en la mesa de discusión para el desarrollo de nuevo planes productivos. Están generando políticas sin los que saben, algo que nos llama la atención. Tenemos que estar metidos en esa discusión, no podemos no estar”, apuntó.

-Pero este gobierno tuvo mucho diálogo con ustedes, ¿faltó integrarlos más?

-El diálogo fue excelente pero para la discusión coyuntural, no para el plan de desarrollo. La UIA les llevó varios planes al gobierno, pero el equilibrio fiscal era la madre de todas las soluciones y mientras tanto a la industria le iba mal. Necesitamos opinar y ser tenidos en cuenta. Si queremos que la industria sea clave para el desarrollo hay que participar de esas discusiones.

-¿Hubo una obsesión con el equilibrio fiscal que trastocó todo?

-Sí, la corrida cambiaria de mayo generó cambios en las condiciones. En ese cambio, el FMI puso sus reglas y una de las reglas era el equilibrio fiscal a costa de lo que sea. Se enfrió la economía y no bajó la inflación. Terminamos el año con 60% de inflación. Entonces la receta no funcionó. Si no se genera actividad y riqueza, es casi imposible.

Los popes de la UIA sesionarán en Córdoba

Al margen del coloquio la otra novedad importante para el sector industrial es que por primera vez sesionará en Córdoba el Comité de la Unión Industrial de Argentina (UIA), en pleno. Está planificado que la sesión de la UIA sea el lunes y que sus miembros se sumen al coloquio el martes.

Los jóvenes UIC, un día antes

En el marco del Coloquio Industrial, se llevará a cabo la 9° Conferencia de Jóvenes Empresarios cuyo eje es ‘Reconvertirse, de las ideas a la acción’, una actividad destinada a empresarios y emprendedores cordobeses donde se apunta a generar un espacio de encuentro para la formación, el networking y la actualización empresaria. La actividad será mañana desde las 15, también en el Sheraton Córdoba Hotel. Contará con la disertación de Cristina Schwander, quien abordará las habilidades esenciales para un liderazgo eficiente, e Iván Petrella, que expondrá una visión compartida de la Argentina 2030. La agenda de la jornada también incluye un panel de empresas disruptivas denominado ‘Los nuevos paradigmas industriales, emprendedores innovadores’ con la participación de Marcelo Roggio, de Peñón del Águila, Florencia Capriccio, de Plantillas Ebers, Emanuel Vilte Ferrero, de Linguoo y Sergio Bonansea, de Ceres Demeter. El enfoque de esta nueva edición será pensar cuál es la Argentina que se viene para que las empresas se reconviertan en función de las nuevas necesidades del futuro.