Intendentes defienden el rol del Estado ante las políticas de ajuste de Milei

Una fuerte defensa del rol del Estado y del “municipalismo”, el avance de la obra pública pese a la motosierra que aplicó el presidente Milei y llegar al superávit “porque no nos podemos endeudar”, fueron las principales conclusiones del primer encuentro del año de “Mesa chica”, el espacio creado por Perfil Córdoba para debatir sobre la realidad de las ciudades y comunas productivas de la provincia y que contó con la presencia de 10 intendentes y jefes comunales, en un almuerzo realizado en el Hotel Quinto Centenario.

En el encuentro se originó un rico debate sobre el rol de los intendentes ante la nueva realidad económica y la reconfiguración del mapa político a partir de la asunción de Javier Milei. Justamente, la visión del Estado que tiene el libertario fue el disparador para los primeros intercambios de opiniones entre los jefes comunales.

“Hay un discurso peligroso de parte del gobierno nacional, porque si bien es cierto que como intendentes le podemos ‘sacar el jugo’ porque estamos muy presentes, también hay una dialéctica difícil porque cualquier vecino te va a decir que quiere que le bajen los impuestos. Pero la obra de cloaca no te lo hace el mercado”, planteó Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero.

El radical añadió que “acá hubo un despilfarro muy grande durante muchos años, pero del Estado nacional, no de los intendentes. Nosotros gobernamos con superávit permanente porque no nos podemos endeudar. Gastamos menos de lo que nos ingresa: los intendentes a lo del superávit comercial lo tenemos como materia aprobada desde siempre, por más que el gobierno lo haya descubierto ahora”.

La gran mayoría de los invitados coincidió en que algunos mensajes del Presidente calaron hondo en la gente, como la necesidad de ser más eficientes en los gastos, pero se preguntaron qué pasaría en situaciones relacionadas a la salud y la educación si el Estado no estuviera presente. “¿Nos corremos de ahí? La gente quiere atención médica las 24 horas, por eso una cosa es decir y otra hacer”, sostuvo Ferrer.

Marcos Fey, intendente de Malagueño, se mostró muy crítico con la administración Milei: “el único logro que tiene para mostrar es que la inflación está por debajo de los tres puntos. A nosotros, el discurso violento nos complica, porque detrás de las redes todos son gauchitos, pero cara a cara empiezan a recoger el barrilete. En vez de generar cohesión social se está generando violencia urbana. Hasta ese punto se llega”.

En el caso específico de Malagueño y cómo impactaron algunas medidas del Ejecutivo nacional, Fey sostuvo que la quita de subsidios al transporte le implicó al municipio encarar una erogación de $ 200 millones al año y en el caso del gas unos $ 300 millones, “lo que antes se destinaba a servicios sociales”. “Yo creo que mucha gente pensó que este partido se iba a jugar alrededor del Obelisco y de Balcarce 50, y se está jugando en la billetera de cada familia”, agregó.

Fey profundizó su punto de vista señalando que “la acción social se mantiene por los intendentes. Si cada uno de nosotros ‘levantamos la pata’ de esta situación, esto hubiera explotado hace rato”. Y añadió: “No hay que engañarse con los discursos que bajan desde Nación: no le conviene a nadie, ni siquiera a Milei”.

Pablo Cornet, intendente de Villa Allende, sostuvo que encontraba “absolutamente razonable” el planteo de Ferrer y Fey, pero advirtió: “Hay algo, que no sé qué es ni cómo explicarlo, pero la gente apoya esto. Hoy, todos dicen que La Libertad Avanza en Córdoba va a lograr entre 4 y 6 diputados en octubre. Hay algo que la gente está demandando y nosotros no le estamos pudiendo dar a la gente”.

El rigor del ajuste

En relación a los mensajes de odio y fake news en redes sociales, Claudia Acosta, intendenta de Mi Granja, precisó que “acá hay un discurso que ha llegado a la gente, es cierto, aunque la realidad es otra. Los jóvenes pensaban que iban a ganar en dólares, que iban a poder ir a la universidad privada y eso no se está viendo. La gente no está sintiendo tanto el rigor del ajuste de Milei porque el gobierno provincial y nosotros seguimos estando ahí”, sostuvo.

En el mismo sentido, la intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo, puso el foco en los servicios de salud que ofrecen los municipios en tiempo de crisis. “Según el Censo, tenemos 7.757 habitantes pero yo creo que llegamos a los 9.000. Tenemos un hospital público municipal y dos centros de salud. En el pico del dengue atendimos 9.000 personas, pero la atención es permanente. ¿Yo me puedo hacer a un lado si cae un vecino infartado? No, es mi obligación tener una política sanitaria como Estado”, dijo.

La avenida del medio

Federico Zárate, intendente de Jesús María, precisó que comparte algunas de las políticas implementadas por el gobierno nacional y otras no. “Yo no estoy de acuerdo con que el mensaje de Milei, en general, no sirve para nada. A los municipios nos ha servido para ajustar cosas que antes no se tocaban”, precisó, al tiempo que ofreció un ejemplo ligado a la salud: “Cerramos en centro de atención primaria de la salud en diciembre. Parece una locura ahora que lo digo, pero la gente lo entendió porque hoy era una súper estructura que no atendía a la gente. En la coyuntura política anterior no lo podríamos haber tocado, hubieran marchado frente a la Municipalidad”.

Siguiendo esa línea, ponderó la “línea del medio”. “El municipalismo tiene una carga de servicios importante. ¿Hay que achicar el Estado? Sí, pero no nos podemos apartar de la labor que hacemos. Hay que bancar la parada con la gente. La línea del medio, que está tan bastardeada, hay que tratar de potenciarla”, destacó Zárate.

A su turno, Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, destacó la necesidad de que las ciudades y regiones de la provincia se conviertan en “matrices productivas”. “En nuestro caso particular, sabemos que solamente el turismo no genera una riqueza sustentable, por lo que decidimos apostar fuerte a la educación y estamos entusiasmados con la concreción de un polo educativo en la zona con la llegada de la Universidad Provincial”, sostuvo, añadiendo que “este desembarco universitario no solo beneficiará a Capilla del Monte, sino a toda la región de Punilla y Cruz del Eje”.