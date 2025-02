Ivana Cavigliasso: “El maní es a Córdoba lo que el vino es a Mendoza”

Directora de Prodeman, una de las empresas líderes en producción y comercialización del maní, Ivana Cavigliasso es una de las responsables de una empresa que, desde General Cabrera produce maní confitería, blancheado, tostado, frito, garrapiñada, con chocolate, y derivados como pasta y manteca de maní.

El 90% de lo que producen se envía a destinos externos, con más de 40 países en la nómina entre los que se encuentran los Países Bajos, Reino Unido, Australia, Sudáfrica y China. En paralelo, la empresa que tiene más de 650 colaboradores, comenzó a desarrollar en los últimos años el mercado interno, con una marca que viene ganando espacio, como es Maní King y nuevos productos como la pasta de maní. “El maní es a Córdoba lo que el vino es a Mendoza”, no duda en afirmar Cavigliasso, y remarca que el maní argentino es elegido por el mundo y por la Comunidad Europea, que es la más exigente, lo que “levanta la vara para toda la industria”.

“Uno de los objetivos que teníamos cuando yo era presidente de la cámara era eliminar o reducir las retenciones, principalmente a los productos industrializados. Hoy todos estamos migrando a los productos elaborados que activan un montón de inversiones y trabajo. Después de mucho trabajo logramos que se quiten las retenciones. Son acciones y gestiones complejas que demandan mucho trabajo”, sostiene Cavigliasso.

Y añade: “Los clientes europeos siempre se preguntan cómo hacemos con tantos cambios, día a día, semana a semana. El año pasado, entre la sequía, los cambios políticos y los movimientos financieros, todo fue muy complejo. Obviamente que la devaluación nos ayudó mucho, pero hay que seguir trabajando. Espero que el agro sea visto como un sector que colabora y que no siempre sea el que está sólo para poner fondos”.

-¿Cómo están viendo el nuevo ciclo político?

-Creo que el objetivo principal del gobierno es lo económico y luego avanzar en otras cosas. Yo valoro, al menos, que no pongan palos en la rueda, antes fue muy duro. Por momentos parecía que buscaban cansarte. Ahora estamos más tranquilos, hay algo más de apoyo, hay un enfoque hacia el exterior, un acompañamiento para buscar nuevos mercados. Es interesante porque se está volviendo a hablar de la necesidad de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Argentina puede ofrecer muchos productos y de calidad. Y en Córdoba hay que destacar y reconocer que siempre hubo un muy buen trabajo entre lo público y lo privado y, por ejemplo, el tema retenciones siempre está en la agenda del gobierno.

-Desarrollaron una marca fuerte con Maní King y en los últimos años hicieron un viraje fuerte hacia el mercado doméstico, ¿cómo viene eso?

-Sí, porque consideramos que en Argentina se puede desarrollar mucho el mercado. El maní es un producto con un buen valor nutricional. En la pandemia hubo muchos cambios en la forma de comer. Creo que hay que enseñarle a la gente cómo comer el maní. Y resolvimos darle al mercado interno un producto de exportación y además generamos nuevos productos. El consumo de pasta de maní a nosotros nos está sorprendiendo. Desde hace 5 años, cuando empezamos con la pasta para el mercado fue una evolución permanente. Todavía hay que levantar el perfil del sector. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que en los M&M el maní es cordobés.

-¿Qué mercados ofrecen oportunidades?

-Toda la Comunidad Europea es interesante. Y después, donde hay mucha gente es interesante estar. El mundo come. Indonesia es un mercado interesante y que queremos desarrollar. China es un gran productor y un gran consumidor, porque la calidad que tienen no alcanza para Europa. Europa le compra a Argentina y a EEUU. El sabor que tiene el maní argentino, por la ubicación geográfica que tiene, lo hace especial.

-¿Qué rumbo te gustaría darle a la empresa y al país para lo que viene?

-En la empresa ya tenemos en marcha los planes de sostenibilidad y de sustentabilidad, está claro que no podemos seguir tratando al mundo de esta forma. Ya no es conveniencia, es convicción. También estamos muy enfocados en el protocolo familiar y en las personas. No queremos vender sólo granos. Estamos volviendo a eso, a enfocarnos en las personas y en las habilidades blandas y en la educación. Queremos que los pueblos vuelvan a ser atractivos para la gente.No podemos mirar sólo de la puerta de la planta para adentro, hay que involucrarse en la comunidad.