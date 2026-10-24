Jaque al Rey: los movimientos que condicionan el futuro de Andrés Fassi en Talleres

A un año del inicio de su cuarto período de gobierno, Andrés Miguel Fassi atraviesa el momento más complejo de sus 12 temporadas como mandamás de Talleres. La mala campaña del Albiazul en la Liga Profesional de Fútbol, consecuencia directa de una sucesión de decisiones presidenciales fallidas, transformaron el 80% de apoyo en las urnas en 99% de reprobación en el Estadio Kempes en apenas 365 días. Su gestión parece haber quedado empantanada en el impacto que provocó la consagración de Belgrano en el Torneo Apertura 2026, en un discurso de pregona la ‘sustentabilidad’ como valor absoluto y en las incumplidas promesas de un nuevo estadio y de la adaptabilidad de un modelo de conducción que limita la participación real de los socios, banderas que enarboló durante la campaña previa a los comicios de octubre del año pasado en barrio Jardín.

“¿A quién querés que ponga? ¿A mi vieja?”. La respuesta de Omar De Felippe, luego de la derrota ante Boca en La Bombonera, dejó en evidencia el desconcierto que reina puertas adentro de la ‘T’, y encendió las alarmas entre socios y simpatizantes, que de un tiempo a esta parte vienen mirando de reojo la tabla de los promedios del próximo año. “Los tiempos se han acelerado y las coyunturas deportiva e institucional marcan que hay que llevar a cabo acciones concretas”, señalan desde la oposición albiazul. “Los hinchas queremos salvarnos del descenso. La AFA está esperando que lleguemos a la cornisa para darnos el empujoncito y, si caemos a la Primera Nacional, de ahí no salimos más. Sería retroceder 50 años”, puntualizan.

“¿A quién querés que ponga? ¿A mi vieja?”. La respuesta de Omar De Felippe, luego de la derrota ante Boca en La Bombonera, dejó en evidencia el desconcierto que reina puertas adentro de la ‘T’.

Desde varias agrupaciones reconocen la existencia de ‘reuniones con distintos sectores y personajes de la vida política, institucional y deportiva de Talleres’, y también movimientos en otros estamentos, con el propósito de analizar la actualidad del club albiazul, buscar consensos y avanzar sobre la articulación de acciones conjuntas. “Entre las pocas alternativas que el estatuto brinda para hacer un planteo institucional, estamos buscando algún resquicio”, aseguran desde la vereda del frente del fassismo.

PARTIDO EN DOS. La reciente renuncia de Rodrigo Escribano dejó abierta una grieta en el equipo dirigencial de Talleres. /// PRENSA TALLERES

Guión bajo

En la página oficial de Talleres, Andrés Fassi es el único integrante de la comisión directiva que sale en la foto. Hasta ahí, nada extraño. El listado de nombres que completan la actual conducción incluye un llamativo guión bajo debajo del cargo de vicepresidente 3°, el que Rodrigo Escribano dejó vacante a fines de agosto pasado “sin expresar motivos”, según comunicó el club. Aunque desde el entorno del abogado vincularon la renuncia con la demanda de sus lazos comerciales con el rugby, el fútbol y el tenis, episodios recientes parecen confirmar su salida como una jugada de ajedrez. Antes y después, se corrieron del tablero otras piezas que habían sido parte del pacto de gobernabilidad con el sector de los autoproclamados ‘socios notables’, que permitió la entronización de Fassi en 2014.

Aunque desde el entorno de Rodrigo Escribano vinculan su renuncia con la demanda de sus lazos comerciales con el rugby, el fútbol y el tenis, episodios recientes parecen confirmar su salida como una jugada de ajedrez.

Entre los movimientos que se registraron en los últimos días sobresalió un almuerzo que integrantes del grupo que responde al empresario Aldo Roggio, histórico mecenas y armador político de Talleres, compartieron con Emeterio Farías, el hombre fuerte de la Liga Cordobesa de Fútbol. Después de algunas desavenencias que desembocaron en su renuncia como integrante del Consejo Federal de la AFA, el influyente hombre de los cuartetos y extitular de la Agencia Córdoba Deportes logró recomponer relaciones con Pablo Toviggino, tesorero y escudero de Claudio ‘Chiqui’ Tapia en la AFA, y acérrimo enemigo de Fassi. Según trascendió, en Buenos Aires también avanzan las gestiones de referentes albiazules en un escenario donde se barajan dos hipótesis: una de mediano plazo, pensando en la renovación de autoridades de fines de 2029, y otra de urgencia, anticipando algún movimiento estratégico del pope de la ‘T’.

“No vamos a aceptar un pedido de licencia del presidente, porque de ese modo Fassi seguiría manejando los hilos del club desde México, España o donde sea que tenga sus negocios, con la única diferencia de lo que haría entre las sombras y sin tanta exposición”, afirman sobre una de las versiones que circula con más insistencia en los corrillos talleristas. Miguel Cavatorta, Gastón Atelman, Ignacio Galloppa, Luis Villalba y Néstor Quiñones, en ese orden, son los directivos que integran la línea sucesoria.

DELANTERA DE PESO. Emeterio Farías, Pablo Toviggino y Claudio Tapia, tres jugadores que pueden ser clave para el destino de Fassi. /// REDES

Halcones y palomas

Fassi viene golpeado por la realidad deportiva de Talleres y también por su reciente salida del Fútbol Club Juárez, donde ocupó el cargo de presidente deportivo durante tres años. “Andrés no se desvinculó, sino que la directiva le pidió su amable retiro”, reveló Armando Isáis Hernández, periodista del medio digital mexicano Zona Brava MX. “Desde hace tiempo había disconformidad con la gestión deportiva y también influyó el hecho de que no pudo llevar a buen puerto la gestión de compra de un club español”, añadió el comunicador sobre la labor del cordobés, cuya última decisión de peso fue la contratación del DT portugués Pedro Caixinha, quien cosechó cinco victorias, cuatro empates y 11 derrotas en su breve estadía. En la actualidad, FC Juárez ocupa el último lugar de la tabla de la Liga MX.

Entre los movimientos de los últimos días sobresalió un almuerzo que integrantes del grupo que responde al empresario Aldo Roggio compartieron con Emeterio Farías, el hombre fuerte de la Liga Cordobesa de Fútbol.

A 8.300 kilómetros de distancia la frontera entre México y Estados Unidos, en Córdoba, los cuestionamientos también persiguen a Fassi, cuyo equipo no logra despegar del fondo de la tabla y avizora como único horizonte completar su participación en la fase inicial del Torneo Clausura, antes de iniciar un receso que se prolongará hasta fines de enero de 2027.

FUERA DE JUEGO. El pasado 17 de setiembre, FC Juárez de México comunicó la desvinculación de Fassi como presidente deportivo. /// REDES

“Hay un modelo de gestión que está agotado, que no tiene recambio en sus actores y que nos está llevando a un precipicio en lo deportivo y en lo institucional”, señalan desde diferentes sectores de la vida política albiazul. “Talleres necesita salir de esa lógica mesiánica que ha transitado en los últimos años”, remarcan. “El estatuto es un traje hecho a medida para esta conducción, por lo que la solución no es jurídica, sino política”, pregonan desde los sectores más radicalizados de la vida interna de la ‘T’. “Si es necesario, habrá que extirpar y hacer quimioterapia”, puntualizan.

“Hay un modelo de gestión que está agotado, que no tiene recambio en sus actores y que nos está llevando a un precipicio en lo deportivo y en lo institucional”, señalan desde diferentes sectores de la vida política albiazul.

“Estamos analizando los distintos escenarios que se podrían llegar a dar, mezclando lo institucional con lo deportivo”, apuntan los moderados. De ese lado del mostrador, no descartan un retorno triunfal de Escribano, quien tuvo su cuarto de hora al frente de la SA que coadministró con la Justicia la última etapa de la quiebra albiazul. Quienes especulan con esa alternativa señalan como pieza clave en el juego de ‘blancas’ y ‘negras’ a Rodolfo Roggio Picot, actual 1° vocal titular del club. ‘Miembro de una familia históricamente vinculada a la institución’ -según lo presentó la agrupación oficialista ‘Adelante Talleres’ antes de los comicios del 19 de octubre de 2025-, el hijo de Aldo Roggio debutó como dirigente en la gestión de Carlos Dossetti y acompañó a Fassi en sus tres últimos mandatos.