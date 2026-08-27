Jesús María estrenó su nueva Terminal: qué cambia para quienes viajan en colectivo

La ciudad de Jesús María inauguró oficialmente su nueva Terminal de Ómnibus y, desde las 0 de este jueves 27 de agosto, todos los servicios de transporte de media y larga distancia comenzaron a operar de manera exclusiva desde el nuevo edificio.

La puesta en marcha implicó el cierre definitivo de la antigua estación y una reorganización integral de la circulación de colectivos, taxis, remises y pasajeros.

Todos los servicios ya operan desde la nueva Terminal

Con la entrada en funcionamiento del nuevo edificio, ningún colectivo de media ni larga distancia llega o parte desde la antigua terminal. Todas las empresas trasladaron sus operaciones a la nueva estación, donde el municipio dispuso personal para orientar a los pasajeros durante los primeros días de adaptación.

En paralelo, la Municipalidad puso en marcha un operativo especial para monitorear el funcionamiento del sistema durante las primeras 24 horas. El seguimiento contempla el comportamiento del tránsito, la distribución de las dársenas, los recorridos, la accesibilidad y la circulación peatonal.

Ese monitoreo se extenderá durante el primer mes de funcionamiento, con el objetivo de introducir ajustes en caso de que sean necesarios.

Qué ocurrirá con la antigua Terminal

La terminal dejó de funcionar como estación de ómnibus y ya no recibe ni despacha servicios interurbanos o de larga distancia. No obstante, durante los próximos días habrá personal municipal en el predio para informar y orientar a quienes aún se dirijan al lugar por error.

La única excepción corresponde al transporte urbano, que continuará realizando ascenso y descenso de pasajeros sobre calle Laprida, aunque sin permanencia de las unidades. En ese sector también seguirá funcionando una parada para algunos servicios interurbanos.

Nueva ubicación para taxis y remises

La tradicional parada de taxis y remises sobre calle Laprida quedó deshabilitada y fue trasladada a un espacio exclusivo frente a la nueva Terminal, sobre San Juan Norte, desde donde se concentrará el servicio para los pasajeros.

Además, efectivos de la Guardia Local participan del operativo de ordenamiento vehicular y peatonal en los accesos para facilitar la adaptación al nuevo esquema de circulación.

Cómo es la nueva Terminal

La nueva Terminal fue concebida para concentrar todos los servicios de transporte en un único espacio y optimizar la experiencia de los pasajeros. El edificio dispone de cuatro accesos que lo vinculan con calle San Juan Norte, la playa de estacionamiento y el centro comercial Mariano Max.

En su interior cuenta con siete boleterías para las empresas de transporte, una oficina del ERSEP y un amplio hall central que funciona como sala de espera y distribuye el acceso hacia los distintos sectores.

La infraestructura se completa con 18 dársenas identificadas para ordenar el ingreso y la salida de los colectivos, andenes equipados con bancos, un sector exclusivo para carga y retiro de encomiendas, un corredor interno que conecta las boleterías con los sanitarios, los locales comerciales y las áreas operativas, además de espacios destinados a un kiosco y un bar.

La apertura fue encabezada por el intendente Federico Zárate y reunió a más de 1.500 vecinos. El acto incluyó espectáculos musicales y el ingreso simbólico del primer colectivo a la nueva terminal, que marcó el inicio formal de las operaciones.