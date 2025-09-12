Judiciales: avanza la reestructuración con 234 pases a planta permanente y 379 ascensos

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Angulo y el vocal Domingo Sesin, recibieron hoy a las autoridades de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj), encabezadas por su secretario general, Federico Cortelletti.

Durante el encuentro, se analizaron las diferentes etapas previstas por la reestructuración de la planta concretada este año, con el objetivo de continuar con el movimiento de la carrera judicial.

En la reunión, el TSJ comunicó el pase a planta permanente de 234 agentes judiciales a partir del 15 de septiembre. El criterio utilizado se basó en la antigüedad del contrato.

También anunció que promovió al cargo inmediato superior a 379 empleados, conforme al orden de mérito vigente. En este caso, se priorizó a quienes habían quedado fuera de la reestructuración realizada meses atrás.

Con esta tanda actual de ascensos, sumada a la reestructuración lograda en mayo, se estima que el 90% de la planta logró escalar en el escalafón durante el año 2025.

El dato es coincidente en comunicados que emitieron el TSJ y la Agepj, respectivamente.

En mayo unos 5.200 empleados judiciales habían sido promovidos, al unificarse el escalafón con la Justicia Federal y se abrieron numerosos lugares vacantes para el pase a planta.

De este modo, -destacó el gremio- la pirámide se encamina a transformarse en un rectángulo: igualdad de cargos en cada categoría, menos cuellos de botella y menos espera para ascender.