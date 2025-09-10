Juez se corre de la campaña libertaria y su entorno asegura que sólo hará “mímica”

La apabullante derrota que sufrió La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires el domingo 7 de setiembre tiene un responsable fundamental: el presidente Javier Milei. Pero a sus errores de política y de gestión, hay que sumarle las groserías cometidas por algunos de sus colaboradores.

El agraviante insulto del tuitero que se hace llamar El Gordo Dan a Luis Juez fue una estupidez que actuó como un tsunami que lo único que hizo fue amalgamar a la oposición, que velozmente salió a solidarizarse con el senador. Hasta su más acérrimo adversario, el gobernador Martín Llaryora, saludó al legislador ante esta descomunal agresión, digna de un desquiciado.

“Haremos mímica”: el enojo del Frente Cívico

Después sobrevino la derrota dura y viene una pregunta: ¿trabajará Juez, trabajará el Frente Cívico para la campaña libertaria en Córdoba del 26 de octubre? La respuesta la da un calificadísimo dirigente de la agrupación que lidera el parlamentario: “Haremos mímica, nos comportaremos como si estuviéramos trabajando”. Frase corta pero elocuente para graficar que todo se quebró.

Caputo a fondo: defendió el rumbo económico y advirtió que las reformas dependen de la política

“A Luis lo putearon en público y después le pidieron disculpas en privado, con una llamada telefónica”, graficó una fuente del Frente Cívico al comentar esta situación.

“No podemos cortar todo de cuajo porque firmamos un acuerdo y debemos respetarlo, al menos en lo formal”, explicó otra voz juecista.

En realidad, a Milei y a su hermana Karina les faltó reacción para desautorizar en público al que pronunció esas malditas palabras. La falta de experiencia y la candidez política de los hermanos llevó a que no pasara nada. Sólo el jefe de Gabinete Guillermo Francos desautorizó y repudió al agresor, que luego de haber ofendido a la familia Juez, sobre todo a la jovencita Milagros, se llamó a silencio.

Nadie salió a expulsarlo ni a decir que el Gobierno no tiene nada que ver con el tal Dan, a cuyo programa de streaming acuden varios ministros cuando quieren hacerse los graciosos.

Panorama complicado para LLA en Córdoba

Juez caminará casi en silencio y seguramente aportará un puñado de fiscales el día de la elección, aunque por el momento hay que descartar las movilizaciones de militantes en los días previos para sumar lo que hace falta: que la gente vaya a votar.

Julio Bárbaro: "No veo salida y creo que en octubre la van a pasar mucho peor"

Estas situaciones no hacen otra cosa que complicar el panorama de Gonzalo Roca, el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en Córdoba. Y dejar muy mal parado al principal referente del sector, Gabriel Bornoroni, quien también tiene nula experiencia en política y hoy no tiene dónde recostarse.

Es que tampoco se sabe nada de Rodrigo de Loredo, quien hasta hace poco se decía que iba a ser candidato, pero luego rechazó el ofrecimiento y negociaba en forma particular un puesto en el gabinete con el escurridizo consultor Santiago Caputo, el número 10 del equipo de Milei.

De acá para adelante será una cuesta arriba constante para las tropas libertarias que tuvieron el domingo último en Buenos Aires su primera derrota gigante, que obligará a cambios de estrategias y de nombres, aunque el presidente no acatará esos reclamos según pudo verse. Es que en la foto que se sacó el grupo que conformó están los de siempre para afrontar esta etapa árida y en la que hacen falta experiencia y reflejos.

Están los de siempre, ni uno más, ni uno menos.