Juicio del Neonatal definirá la “doctrina Cardozo”: cuán responsables son los ministros por delitos en su gestión

El histórico juicio por muertes y lesiones, a partir de presuntos ataques intencionales y seriales a recién nacidos, ocurridos entre marzo y junio del 2022 en el Hospital Materno Neonatal, dejará muchas definiciones, más allá de las condenas y absoluciones. Si bien todo proceso judicial penal procura dilucidar si existieron responsabilidades dolosas, en este caso también definirá una cuestión crucial: cuán responsables son los funcionarios políticos por los delitos que cometen subalternos. En este proceso hay 10 de ellos, entre directivos y jefes del hospital y del Ministerio de Salud.

¿Un ministro puede ser acusado por hechos graves ocurridos bajo su responsabilidad? La respuesta es sí. Actualmente, Diego Cardozo, el ministro de Salud de la Provincia en la última gestión de Juan Schiaretti, afronta una acusación muy pesada: la de encubrimiento doblemente agravado y la omisión de realizar denuncia ante un hecho delictivo. La decisión del tribunal por su condena o absolución marcará la “doctrina Cardozo”, qué piensa la Justicia sobre un ministro, en cuya gestión se cometieron delitos aberrantes. Él fue la cúspide de la pirámide funcional.

Cardozo podría haber sido sancionado administrativamente y echado de la gestión –tal como sucedió– pero afronta una situación aún más comprometida. La Justicia lo colocó en el banco de los acusados junto a médicas que analizaron las situaciones de los bebés, jefas de departamentos del hospital, su directora y funcionarios ministeriales que actuaban bajo sus órdenes.

Al secretario de Salud, Pablo Carvajal, le ordenó presentar la denuncia. Esa instrucción no se consumó. ¿Desde cuándo y en qué medida supo sobre lo que sucedía? ¿Mintió? ¿Encubrió?

En su declaración del miércoles pasado dejó entrever que sospechó del equipo médico y pidió disculpas.

A Cardozo la política le soltó la mano. En un tramo de esa exposición describió sus sentimientos cuando, al mismo tiempo que debía tratarse el cáncer de pulmón que le detectaron en el 2022, la fiscalía lo imputó.

“Tuve un enojo, una contradicción en mi vida por el hecho de saber que a causa de todo este proceso veía la muerte cerca. Estaba molesto con todos, desconfiaba de todo el mundo (...). Estaba enojado con la política porque sentía que me operaban, que me investigaban, que entorpecían situaciones elementales de mi vida, como por ejemplo la medicación: llegué a tener problemas para que me otorguen la medicación y tuve que salir a buscar a otros pacientes que tenían el mismo cáncer que yo para que me presten los medicamentos. Llegué a colapsar”, relató al jurado.