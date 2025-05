Juntos “ampliado” vacía Labor Parlamentaria al PJ y redobla su avanzada por el Apross

En medio del choque de fuerzas entre halcones cambiemistas y espadas oficialistas, el debate trunco por la “crisis” del Apross recalentó la disputa en el seno legislativo. No es la primera vez que se acusan mutuamente de romper acuerdos, pero esta vez el accionar del PJ detonó los puentes con el interbloque Juntos por el Cambio (JxC). Hasta las “palomas” de la UCR no ocultan su fuerte enojo.

El escándalo que estalló en la sesión pasada cuando el oficialismo clausuró de forma intempestiva la discusión por la situación del Apross derivó en la reacción de JxC “ampliado” de abandonar el recinto. En un nuevo capítulo de la disputa, los halcones cambiemistas redoblan su avanzada: amenazan con vaciar Labor Parlamentaria y demandan una comisión investigadora.

La bancada UCR comandada por Matías Gvozdenovich, junto al bloque juecista encabezado por Walter Nostrala y el liberal mileista Gregorio Hernández Maqueda, solicitarán a la presidencia del cuerpo que convoque a una sesión especial entre miércoles o jueves para abordar como único tema la “crisis” de la obra social de los estatales. El punto clave pasa por la exigencia de habilitar una comisión investigadora en el seno de la Unicameral.

Bajo esa premisa, la UCR aportará su proyecto que se sumará a otras dos iniciativas ya presentadas por Dante Rossi (Construyendo Córdoba) y Hernández Maqueda (Mejor Futuro). Hay un tercer proyecto de Luciana Echevarría (FIT-Unidad) que va por otro andarivel. Plantea que “la investigación debe estar en manos de las y los afiliados”, o sea, por fuera del ámbito legislativo.

“Vamos a pedir la conformación de la comisión investigadora del Apross y hacer una sesión especial para la semana que viene con agenda excluyente de proyectos relacionados con la obra social provincial”, adelantó Gvozdenovich a Perfil Córdoba.

La movida del radicalismo ya fue consensuada con sus pares juecistas y el liberal mileista. Ante una batería de proyectos de diferentes bancadas vinculados a la situación del Apross, los cambiemistas esperan recibir apoyo de todo el arco opositor, mientras descuentan el rechazo del oficialismo.

“Veremos quiénes se sientan en el recinto para debatir sobre la realidad del Apross. Y si el PJ va por su negativa que pague el costo político”, dijo un halcón radical sensiblemente molesto por lo "grotesco" del episodio en sesión que protagonizó Hacemos Unidos por Córdoba “al incumplir lo acordado”.

De un listado previo en poder de la secretaría Legislativa de al menos 15 oradores, la única que habló fue la radical Brenda Austin. Fue la punta de lanza de la embestida cambiemista –enmarcada en el cóctel de “estafas e incendio” que afecta a la obra social provincial–, pero que se vio interrumpida por la moción de cierre del debate de Abraham Galo. El oficialista le reclamó a la oposición “no hacer política con este tema” y confiar en laJusticia. “Terminan haciendo política barata”, fustigó.

Labor vaciada



Sobre la decisión adoptada por el “incumplimiento” del PJ, Nostrala aseveró: “No es lo ideal no asistir a Labor Parlamentaria, pero eso es lo que debe entender el peronismo. Qué sentido tiene ir a Labor y que después en el recinto incumplan lo acordado”.

“Si no tienen respuestas o si no les gusta lo que plantea la oposición, no los habilita a cerrar el debate y mucho menos a bajarle totalmente el volumen a la Legislatura de Córdoba”, contragolpeó.

“Lo que ellos creen que es una fortaleza, es una debilidad absoluta. Pero los legisladores oficialistas no dan respuestas porque el gobierno de (Martín) Llaryora tampoco las tiene”, opinó el juecista. Y concluyó: “No vamos a aflojar con el Apross”.

En la misma línea halcón, Hernández Maqueda resaltó: “Mentir y romper acuerdos no es hacer política, es destruir lo poco que queda de democracia en Córdoba”. “Lo del miércoles fue un paso más en el proyecto de destrucción de Córdoba del gobernador y sus esbirros”, cuestionó el mileista.

Rossi también aportó su crítica por lo sucedido. “Fue muy grave lo que ocurrió el otro día. No se respetó algo que había sido acordado en Labor Parlamentaria. Incluso cuando el oficialismo quiere cortar el debate avisa en Labor”, advirtió. “Sí, coincidimos en la idea de no ir a Labor”, declaró el radical ante la consulta de este diario.

Desde la UCR, Gvozdenovich reforzó el planteo de no asistir a Labor. “No se puede faltar a la palabra en política”, retrucó al ponerle una serie de condiciones al PJ para retomar el diálogo en ese ámbito donde se construyen los acuerdos en torno a la hoja de ruta de cada sesión.

“Nosotros a Labor no vamos a ir hasta tanto se hagan actas escritas para darle cumplimiento a los acuerdos en Labor Parlamentaria. ¿Qué pedimos que se plasmen en las actas? Los temas a tratar, el listado de oradores por bloques y monobloques, y su orden”, puntualizó. “Y no vamos a aceptar que se limite la cantidad de oradores por bloque”, añadió.

Consultado al respecto, Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal) expresó que está bajo análisis una postura. En tanto, Echevarría dijo: “Lo voy a evaluar, pero tampoco se sostiene mucho el hecho de no ir”. Por su parte, el amarillo Ignacio Sala se pronunció, a título personal, por el faltazo a Labor al atribuirle al PJ el “incumplimiento” de los acuerdos.



Posición oficialista



En su réplica, Facundo Torres envió un mensaje a los halcones cambiemistas con el propósito de preservar el ámbito de Labor que “busca acercar posiciones entre el oficialismo y la oposición”, dijo.

“A lo largo de estos 16 meses, que es lo que lleva esta Cámara, después de las elecciones del 2023, se ha logrado a medias, a veces sí y otras veces se ha roto con lo dispuesto en la propia comisión de Labor, tanto por la oposición como por el oficialismo, en virtud de distintas vicisitudes, particularidades que tienen las sesiones”, señaló el presidente provisorio de la Unicameral.

“Yo voy a seguir apostando siempre y, como Cámara, vamos a seguir apostando a convocar la comisión de Labor para tratar de acercar las posiciones”, subrayó el peronista. En caso contrario, Torres aseveró que “la presidencia deberá llevar adelante las sesiones en base a lo establecido taxativamente por el reglamento interno, que hoy, después de haber sido modificado dos veces, regula cada situación y cada particularidad de las sesiones”. Por su parte, la UCR cuestionó su última reforma que convirtió en “un cementerio” a la Unicameral, en dichos de la deloredista Alejandra Ferrero.