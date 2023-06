Juntos por el Cambio no alcanzó un acuerdo sobre Schiaretti y Espert y pasó a un cuarto intermedio

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) pasó a un cuarto intermedio luego de que no hubiera acuerdo entre los espacios que conforman la principal coalición opositora para definir si se acepta sumar al peronismo no kirchnerista liderado por Juan Schiaretti al espacio y se avala o no la precandidatura a presidente del liberal José Luis Espert en las internas del partido.

En un clima muy tenso, el principal órgano político de la coalición opositora, se reunió este lunes desde las 15 horas para debatir la ampliación del espacio.

El senador y precandidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio (JxC), Luis Juez, apareció sorpresivamente y sin invitación y dijo que es “imposible explicar lo inexplicable” ante su electorado, luego de llegar al encuentro en su auto particular, habiendo manejado hacia Buenos Aires para intervenir personalmente.

“No se puede hacer cualquier cosa, por eso me subí al auto y me vine para acá. Yo no necesito pedir permiso para estar en la reunión, pero creo que el candidato a gobernador del espacio debe ser escuchado”, aseguró Juez antes de ingresar al cónclave.

Según planteó, la inclusión de Schiaretti podría “confundir” a los votantes de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba. “Nosotros no vamos a aceptar una incorporación que confunda a nuestro electorado”, repitió en reiteradas oportunidades.

"Nos comprometimos con Luis, él ha dado sus razones. Hablamos tranquilos con él, lo escuchamos y nos comprometimos a analizar a fondo la situación. Juez tiene razón en estar enojado", sostuvo Morales en conferencia de prensa tras el encuentro.

El encuentro se dio en la sede del Comité Nacional de la UCR, donde se estuvieron presentes los presidentes de los partidos que conforman la coalición: participaron los titulares partidarios Federico Angelini, del PRO; Gerardo Morales, de la UCR; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica (CC), y Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal, además de los principales referentes de cada espacio.

La inscripción de las alianzas, según el calendario electoral, se podrá realizar hasta el 14 de junio, es decir, hasta 60 días antes de la elección.

Pichetto, a favor de sumar a Schiaretti y Espert

La incorporación del sector de Schiaretti es promovida por los dirigentes de JxC Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, que consideran necesario ampliar el espacio para los comicios de este año. Asimismo, esta iniciativa cuenta con el apoyo de la CC y del espacio de Pichetto.

En diálogo con PERFIL, Miguel Ángel Pichetto manifestó en la previa de la reunión que adhiere a la iniciativa: "Estoy por ampliar la coalición y también en la necesidad de preservar la unidad de Juntos por el Cambio. Hay que construir una gran coalición para ganar las elecciones y gobernar la Argentina".

Sin embargo, consideró que la reunión de hoy podría terminar sin definiciones concretas: "Hay que dialogar mucho y este debate puede no agotarse en el día de hoy. Hay que salir de las criticas personales, descalificaciones y agravios y recuperar la cultura que nos unió en JxC, que es el debate por las ideas".

La Coalición Cívica también apoya la iniciativa de Rodríguez Larreta

Del lado de la CC aseguraron a PERFIL que "vamos a plantear que preservamos la unidad pero no renunciamos a conversar sobre la posibilidad de ampliar". Y agregaron que presionarán al PRO para tomar definiciones: "El PRO no nos puede seguir teniendo a merced. Tiene que tomar decisiones institucionales como partido".

Bullrich, contra Larreta y Morales

No obstante, la postura de Bullrich y su entorno se mantendrá en la negativa, según confiaron a este medio en la previa a la reunión. "Vamos a sostener la negativa de sumar a Schiaretti". El lado de los "halcones" considera que incorporar a un sector del peronismo atenta contra la identidad de la oposición.

Bullrich manifestó en LN+ que "no va a entregar el cambio que hoy está en una situación de riesgo". "La Argentina necesita un programa de cambio muy de fondo. Si terminamos siendo una cosa vaga, imprecisa, donde viene uno y defiende leyes sindicales como están, o el modelo político tal cual está, todo para sumar qué. La suma de partes distintas da menos que un todo", expresó la precandidata presidencial.

Asimismo, se preguntó: "¿Quién es Larreta o Morales para decir públicamente quien entra o no a JxC haciendo pública una situación que no se ha resuelto en el seno de JxC?".

Larreta y Morales quieren ampliar la oposición

Por su parte, el alcalde porteño y precandidato presidencial afirmó por redes sociales que "el cambio total que los argentinos necesitamos exige una nueva mayoría". A través de una carta publica planteó que hay que "ampliar el espacio de cambio que iniciamos con el PRO y con JxC" y dijo que esta idea tiene que estar "por encima de intereses personales".

"Las conversaciones con referentes nacionales como Schiaretti, José Luis Espert o Margarita Stolbizer tienen como único objetivo garantizar el cambio en la Argentina", aseguró Larreta.

El gobernador de la provincia de Jujuy, titular de la UCR y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales, se sumó a las críticas a Patricia Bullrich al decir que "la lógica de incorporación" de dirigentes a esa coalición no puede ser "en función de lo que le conviene o no" a la exministra de Seguridad.

"Hace tres meses estamos en una meseta, atrapados en la interna entre Bullrich y Larreta, con pérdida de iniciativa. Y nos parece que la mejor manera de fortalecer una propuesta que va a gobernar la República Argentina es garantizando gobernabilidad sobre la base de la ampliación de JxC, que además es lo que votó la Convención de la UCR", indicó el titular del radicalismo.

Asimismo, opinó que JxC "no puede convertirse en una secta, que además funcione en virtud de si eso conviene a tal o cuál candidato".

"Hoy hay dos posiciones dentro de JxC: la más extrema que expresan Patricia y Macri. Y del otro lado estamos dirigentes que nos toca gobernar y que hemos tomado decisiones y allí estamos el Peronismo Republicano, la Coalición Cívica, un sector mayoritario, diría que el 80% del radicalismo y un sector del PRO que lidera Larreta, con una coincidencia en cuanto a que lo que necesita el país, que es salir de la grieta, de los extremos", describió Morales.

La incógnita por la precandidatura de José Luis Espert

El otro eje de discusión importante que tiene la reunión es por el liberal de Avanza Libertad, José Luis Espert, quien se suma al espacio de JxC pero con su intención explícita de ser precandidato a Presidente, algo que no le convence a Bullrich pero sí a Larreta.

"Por ahora no estamos a favor de esa candidatura", confiaron desde el entorno de la presidenta del PRO en uso de licencia. Desde la CC afirmaron a este medio que "lo de Espert se debe resolver y no podemos condicionar su llegada al espacio por una candidatura, eso lo debería poder decidir él".

Espert salió a decir públicamente que Bullrich le había dado el visto bueno para sus intenciones electorales, y que confía que así será. Si bien ella no dijo nada públicamente, su entorno salió a decir que no están a favor de otro precandidato presidencial.

Pichetto también confió a PERFIL que dentro de su idea de apoyar la ampliación de la coalición, no sólo apunta al peronismo sino también avala a José Luis Espert.

Urtubey y Randazzo negaron irse a JxC

A pesar de que Schiaretti está aliado con Florencio Randazzo y Juan Manuel Urtubey, tanto el exgobernador salteño como el diputado ratificaron que no formarán parte del acuerdo. Solo el mandatario cordobés mantiene el silencio, y alimenta las especulaciones de una ruptura del frente inaugurado a principio de año.

El mismo Urtubey dio a entender que si Schiaretti se va, el espacio podría romperse: "Va a haber unos que se van a ir a Juntos por el Cambio y otros que no iremos", sostuvo.

Randazzo, por su parte, habló de llegar a "un acuerdo programático entre diferentes partidos" y fue apoyado por el jefe de campaña de Schiaretti, Diego Bossio, quien llamó a "construir una coalición amplia".

Pero detalló que "no nos incorporamos a otra fuerza política. Somos peronistas y lo vamos a seguir siendo".

