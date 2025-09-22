Kraisman sumó a Diego Casado a su defensa: “La política le debe la caballerosidad del silencio”, opinó el letrado

El abogado Diego Casado se sumó a la defensa del dirigente peronista Guillermo Kraisman, detenido en la cárcel de Bouwer hace más de ocho meses por intentar cobrar $950 mil de un contrato de la Legislatura perteneciente a una persona que nunca fue a trabajar a la Unicameral. Se trata de Virginia Martínez, quien está acusada en la causa por falso testimonio. De aquel trámite bancario también participó Luciana Castro, sobre quien pesa la misma calificación legal de Kraisman, pero se encuentra libre.

La imputación por tentativa de defraudación pública tiene una escala penal que parte desde un año y medio de prisión. Por esa razón, explicó Casado, ya está pasado el tiempo para que recupere su libertad.

En declaraciones a Cadena 3, el abogado, quien también es concejal de la ciudad de Córdoba, tuvo una frase que incluye un mensaje. Dijo que la “La política le debe al señor Kraisman la caballerosidad del silencio", en línea con lo que días atrás el propio dirigente había insinuado a Perfil CÓRDOBA cuando señaló que la publicación de las listas de asesores de la Legislatura, que se consiguieron luego de un amparo judicial, eran “nada” a la par de otras cosas que él podría contar.

Kraisman reconoce que hay contratos de la Legislatura para pagar el “trabajo territorial”

Casado también sostuvo en la entrevista radial que su asistido ya admitió públicamente que cometió un error, “un delito” y agregó que la política debería aprender de este caso. “Kraisman representa una aguja en el pajar, hay que aprovechar para hacer del veneno medicina y resolver aquellas cuestiones que están mal”, opinó.

Si bien aclaró que la familia del dirigente detenido lo convocó para sumarse como abogado a la asistencia técnica legal y lo hace separando su rol político en el Concejo Deliberante, es evidente que su aparición en la causa le otorga mayor densidad a la labor defensiva.

Militancia rentada presente en dos causas judiciales: Mario Rey y Guillermo Kraisman

El fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, requirió la elevación a juicio de Kraisman, Castro y Martínez. Por oposiciones, el expediente se encuentra en el Juzgado de Control del fuero, a cargo de Gustavo Hidalgo. A él es a quien Casado solicitará que dicte el cese de prisión del único detenido en la causa.