La Autopista 19 sumó 10 kilómetros y la Provincia proyecta completar la traza a principios de 2027

El gobernador Martín Llaryora encabezó este miércoles la inauguración de los primeros 10 kilómetros de la Autopista Ruta Nacional 19 ejecutados bajo su administración, en el tramo comprendido entre Santiago Temple y el distribuidor de acceso a Los Chañaritos. La obra, que pasó a la órbita de la Provincia tras la paralización de las tareas por parte del Gobierno nacional, demanda una inversión total de 200 mil millones de pesos y mantiene actualmente a 610 trabajadores en actividad entre empleos directos e indirectos.

Durante el acto oficial, del que participaron el jefe de Gabinete, Manuel Calvo, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, y autoridades locales, el mandatario cordobés puso el acento en la necesidad de sostener la obra pública para amortiguar el impacto de la recesión y la pérdida de puestos de trabajo.

Llaryora aprovechó la oportunidad para referirse al denominado "Grito de San Justo" y renovó sus críticas al esquema de retenciones que aplica el Estado nacional al sector agropecuario, al considerar que si parte de esos fondos quedaran en la provincia, obras de esta magnitud habrían finalizado mucho antes. Asimismo, remarcó que la articulación entre el sector público y el privado es clave para mejorar el costo logístico de la región y devolverle competitividad a los productores agropecuarios e industriales.

Plazos, próximos frentes y la variable del clima

Respecto a la continuidad de los trabajos, el ministro Fabián López brindó precisiones sobre el esquema de avance previsto por la empresa estatal Caminos de las Sierras para completar los casi 63 kilómetros que restaban de la traza original entre Córdoba y San Francisco.

Según detalló el funcionario, existen otros 12 kilómetros de pavimentación en estado avanzado. En ese marco, se estima que el acceso a la localidad de Tránsito podría quedar inaugurado entre finales de noviembre y principios de diciembre de este año, lo que dejará habilitado en forma continua el trayecto que conecta la ciudad de Córdoba con Arroyito.

En tanto, para el tramo de 33,5 kilómetros comprendido entre Cañada Jeanmaire y San Francisco, las previsiones apuntan a una habilitación definitiva hacia los primeros meses de 2027, con febrero como fecha probable. No obstante, las autoridades remarcaron que este cronograma estará sujeto a las condiciones meteorológicas y al volumen de precipitaciones que se registren por el fenómeno climático de El Niño, el cual suele afectar el movimiento de suelos y las tareas de asfaltado.

Actualmente, las cuadrillas continúan desplegadas en la construcción de losas de hormigón sobre el río Xanaes, la ejecución de obras hidráulicas, el tendido de colectoras y la edificación de los distribuidores de acceso en Devoto y Colonia Marina, además de la subterranización de líneas eléctricas.

Conectividad productiva y repercusión local

La infraestructura habilitada cuenta con dos carriles por sentido de circulación, control total de accesos y la pavimentación de un camino de 3,4 kilómetros que conecta la traza principal con el ingreso a Los Chañaritos. A su vez, el nuevo distribuidor optimiza la circulación hacia el sur por la Ruta Provincial S-393, completando un corredor asfaltado de 26 kilómetros que atraviesa Capilla del Carmen y conecta de manera fluida con Luque y la Ruta Provincial 13.

Esta reconfiguración vial resulta clave para los departamentos San Justo, Río Primero y Río Segundo, caracterizados por un intenso movimiento de transporte pesado derivado de las actividades agrícola, ganadera, láctea y metalmecánica. Al canalizar el tránsito por vías de alta capacidad, la obra busca reducir la accidentabilidad en una traza históricamente asociada a elevados índices de siniestralidad.

Intendentes y jefes comunales de diversas localidades de la zona expresaron su respaldo a la decisión del Ejecutivo provincial de asumir los costos de la obra con recursos propios. Mandatarios de pueblos y ciudades como San Francisco, Luque, Morteros, Santiago Temple y Los Chañaritos coincidieron en que la obra no solo aporta seguridad vial para los vecinos que se desplazan a diario por motivos educativos o de salud, sino que representa un insumo logístico fundamental para bajar los costos de traslado de la producción regional hacia los puertos.