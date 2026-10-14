La Cámara Federal tendrá “vicepresidente segundo” y no podrán integrar la misma Sala vocales con “vínculos afectivos”

Comienzan a notarse nuevos aires en el funcionamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, luego de la incorporación de los nuevos vocales, Soledad Mancini y Facundo Cortés Olmedo quienes completaron el tribunal que funcionó con dos vacantes los últimos cinco años.

La semana pasada, por unanimidad, el cuerpo aprobó una reforma del Reglamento Interno. Hay dos datos salientes en la decisión: se creó la figura del “vicepresidente segundo” y se fijaron pautas claras para la integración de las salas, de modo que se evite la integración con vocales con vínculos afectivos presentes o pasados.

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Pauta ética sobre vínculos afectivos

Se aprobó una regla de ética y prudencia institucional que prohíbe que magistrados unidos por “matrimonio, convivencia o vínculo afectivo estable (presente o pasado)” puedan integrar simultáneamente una misma Sala de la Cámara. El tribunal remarcó que la norma tiene un carácter estrictamente preventivo y busca preservar la confianza pública en la imparcialidad del órgano jurisdiccional.

El Acuerdo no cita ejemplos, pero este punto tiene historia. El último capítulo fue la denuncia penal y ante el Consejo de la Magistratura que compromete al vicepresidente Abel Sánchez Torres y a la actual presidenta de la Cámara, Graciela Montesi. Entre otros aspectos, se analiza si coordinaron integrar las Salas para beneficiar a empresarios con causas en trámite en el tribunal y si usufructuaron de dádivas, mientras constituían una pareja de hecho, que se presentaba como tal en público.

La denuncia formulada por la secretaria de la Cámara, Celina Laje Anaya, -base del procesamiento de Sánchez Torres- eclosionaron una situación que se arrastraba desde hacía tiempo. Antes, hubo numerosos pedidos de apartamiento de ambos en diferentes expedientes, conociendo la unión afectiva. Y también existieron planteos de vocales de la propia Cámara ante la Corte Suprema, cuando en situaciones de empate por la vacancia de dos vocalías, desempataba la Presidencia con doble voto.

El Acuerdo 243/2026 que imprime nuevos criterios fue firmado por el pleno de la Cámara, integrada por la presidenta Montesi, el vicepresidente Sánchez Torres y los vocales Eduardo Ávalos, Liliana Navarro, Soledad Mancini y Facundo Cortés.

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Creación del Vicepresidente Segundo

El punto más novedoso es la incorporación de la figura de un Vicepresidente Segundo, que aún debe ser elegido. En los considerandos, se explica que obedece al cúmulo de tareas que recaen sobre la Presidencia del tribunal, las cuales abarcan no solo la función jurisdiccional ordinaria, sino también la superintendencia, habilitación, intendencia, el control de las secretarías civiles, previsional y penal, la eventual integración como conjueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y los preparativos para la próxima implementación del Sistema Penal Acusatorio en la jurisdicción.

Para evitar la sobrecarga de labores y garantizar un servicio de justicia ágil, se dispuso que el Vicepresidente Segundo sea un integrante de la misma Sala a la que pertenece quien ejerza la Presidencia. Su función específica será asumir la firma del despacho diario de los expedientes judiciales exclusivamente de esa Sala, liberando tiempo de dedicación y gestión a la cabeza del tribunal federal.

Además, la Cámara dispuso la división por Salas (A y B) de los funcionarios y empleados de las Secretarías Civiles N.° 1 y 2, y de la Secretaría Penal. La medida busca terminar con la anomalía de contar con secretarías simultáneas que responden a dos Salas distintas —situación única en el país—, fijándose como plazo límite el 31 de octubre de 2026 para definir la reasignación equitativa del personal.