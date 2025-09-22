La cadena RIU suma a su red de hoteles urbanos la apertura del Riu Plaza Toronto, primero en Canadá

RIU Hotels & Resorts alcanza un nuevo hito en su expansión internacional con la inauguración de su primer establecimiento en Canadá: el Riu Plaza Toronto. Este hotel de nueva construcción tiene categoría 4 estrellas y cuenta con 352 habitaciones. Está ubicado en pleno skyline de Toronto, en el Entertainment District, una de las zonas más dinámicas de la ciudad.

El proyecto se compone de dos rascacielos gemelos de 49 plantas cada uno. El nuevo hotel de RIU ocupa 23 plantas de uno de ellos, mientras que el resto del edificio está destinado a viviendas. La fachada integra dos estilos y materiales distintos: un basamento de ladrillo que se alinea con las viviendas adyacentes del siglo XVIII protegidas por su valor histórico; y una estructura superior de cristal, que introduce un elemento contemporáneo y moderno.

Vestíbulo y lobby bar

En su interior, en la planta baja se encuentra el vestíbulo principal y el lobby bar, donde los huéspedes podrán disfrutar de snacks y bebidas durante todo el día en un ambiente luminoso y acogedor. En su oferta gastronómica, además del mencionado lobby bar, destaca el restaurante de la segunda planta que ofrece cada mañana el completo desayuno buffet sello de los hoteles RIU Plaza y que está incluido en la tarifa de la habitación.

En las zonas comunes, el hotel presenta un diseño actual e innovador, fiel al estilo característico de la línea urbana de RIU. La recepción combina tonalidades claras y oscuras, otorgando un ambiente sobrio al espacio. Predominan el beige y los acabados en cromado mate, que contribuyen a crear una atmósfera relajante. Asimismo, el lobby incluye áreas diseñadas para ofrecer privacidad, brindando una cálida bienvenida al huésped a su llegada. El mobiliario, de líneas elegantes y modernas, complementa la estética general del hotel.

Los huéspedes tienen a su disposición otros servicios que ofrece el hotel, como un gimnasio totalmente equipado, abierto las 24 horas. Asimismo, dispone de una sala de reuniones con capacidad para 40 personas, una opción apreciada por quienes visitan Toronto por motivos profesionales o bien para los clientes corporativos de la ciudad.

Ubicación privilegiada

Además de por sus servicios, este hotel destaca por su ubicación en el número 30 de la calle Widmer, rodeado de los principales atractivos de la ciudad más grande de Canadá y uno de los centros económicos, culturales y financieros más importantes del país. A pocos pasos se encuentran lugares emblemáticos como el Teatro Princesa de Gales, David Pecaut Square, el estadio Rogers Centre o la icónica Torre CN.

También cuenta con excelentes conexiones de transporte, lo que lo convierte en una base ideal tanto para viajeros de ocio como de negocios.

Sostenibilidad

En línea con el compromiso de RIU con la sostenibilidad y, en el marco de la estrategia Proudly Committed, el hotel incorpora avanzadas medidas de eficiencia energética, como plantas cogeneradoras que crean simultáneamente energía eléctrica y térmica, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero. También se han implementado medidas de ahorro de agua y de reducción de residuos.

Esta apertura representa un logro significativo para RIU, ya que Canadá es uno de los mercados más relevantes para la cadena hotelera, especialmente en destinos del Caribe, México y Centroamérica. Los viajeros canadienses conocen y aprecian mucho la marca y ahora podrán disfrutar por primera vez de la experiencia RIU sin salir de su país.

El Riu Plaza Toronto se convierte así en el duodécimo establecimiento de la línea urbana de RIU y se suma a los que ya opera en Panamá, Guadalajara (México), Madrid, Miami, Chicago, San Francisco, Nueva York (dos), Berlín, Londres y Dublín. RIU sigue apostando por crecer en las principales ciudades del mundo y actualmente está construyendo su tercer hotel en Nueva York.