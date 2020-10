La chica que tenía alas

Tan sólo ocho décimas de segundos y, quizás, otra sería la historia. Tal vez si se subía al colectivo, su vida sería distinta. Pero no se arrepiente de nada. En su casa no hay fotos ni trofeos ni medallas de aquel tiempo donde era una promisoria atleta que rompía records. Han pasado 25 años, hoy Maricel Palmieri es mamá, docente, esposa, y tantas cosas más, pero ya no vuela como cuando era una adolescente. ¡Y vaya que volaba!

Siendo una niña de 12 años revolucionó desde Hernando a toda la provincia logrando marcas llamativas, ganando torneos regionales y obteniendo récords provinciales y nacionales en carreras con vallas.

Era muy veloz y llamó la atención de propios y extraños; aunque los primeros que confiaron en ella fueron su maestra de Educación Física Mónica Luque y el reconocido entrenador Paul Larovere. La motivaron y fue por todo. El 25 de noviembre de 1989 tras conquistar su primer récord provincial recibió aplausos de todos los asistentes, mientras ella lloraba de emoción. Y se acostumbró a ganar y lograr marcas. Y empezó a viajar y a ilusionarse, más allá de que no tenía los recursos económicos suficientes. Pero hubo mucha gente que la apoyó, recibió becas y siguió. Entonces de romper récords de menores, pasó a juveniles y siguió dando de qué hablar, y obteniendo marcas. Pero no sólo locales, sino que también récords sudamericanos. Incluso al día de hoy está registrada como “marca permanente en cronómetro manual”.

Su carrera iba en ascenso. Hasta que llegó septiembre de 1994. Palmieri tenía 19 años. Ella recuerda ese lapso de tiempo sin rencores, al contrario, con alegría. Es que son dos caras de una misma moneda.

“Lo pienso ahora y digo ‘cómo me voy a tropezar con esa valla’, faltaban sólo ocho décimas de segundos. Es menos que un pestañeo. En la última valla me la choque, no levanté bien la rodilla, no hice bien la técnica, eso fue. Soy una convencida que sucede porque tiene que suceder, no tenía que viajar. No me lamenté, porque lo hice con pasión, logre amistades, valores, que valen más que una medalla y eso es lo que le quiero transmitir a mis hijos y alumnos”, rememora Maricel Palmieri, que hoy tiene 45 años. Y no pudo ir al Mundial, más allá que días después se consagró campeona sudamericana y haciendo récord de 400 metros con valla. La ahora profesora de Educación Física en el colegio Santísima Trinidad en Hernando narra: “Después fui al sudamericano y lo gané, pero estuve lejos de la marca. Fue tan emocionante la carrera de 400, porque le gané a la brasilera en los últimos metros y es un momento que tengo guardado en el corazón, porque había mucha gente, pero yo sólo escuchaba la voz de mi profe Paul, que había ido, y me gritaba, ‘dale, Maricel, vos podes’. Y pude, la pasé, y gané”.

¿Y qué pasó después? ¿Por qué de un día para el otro dejó de aparecer en los diarios, y ya no compitió más?

“Cuando gané el Sudamericano en el ’94 yo entrenaba en una cancha de fútbol, ni siquiera en una pista de atletismo. Mis vallas eran precarias. Por eso mi entrenador decidió que él hasta ahí llegaba, que yo estaba para estar más arriba, que en Hernando no podía avanzar más. Él habló con gente de Buenos Aires, consiguió un lugar dónde parar. Tenía que irme y yo decidí no dejar mi pueblo. De niña viví diez años en el campo, y después en Hernando tenía un mundo lleno de colores. No quise dejarlo, yo soy muy familiera. Y no estoy arrepentida para nada, porque tengo una familia hermosa y estoy rodeada de amigos. Mi hijo una vez me preguntó porqué no me fui y le dije que no quería renunciar a lo que era”, contó la mamá de Ulises (21 años), Uriel (19) y Sol (14). Que en ese 1995 optó por retomar sus estudios terciarios y conoció a Andrés, su actual esposo.

Maricel junto a su familia, todos dedicados a la práctica deportiva.

El tiempo en 400 metros con vallas que logró en 1993 en Santa Fe (1:01.00) todavía parece en los registros de las mejores marcas nacionales.