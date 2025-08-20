Salud y alimentación: ¿La comida casera es siempre mejor? Expertos rompen mitos sobre los alimentos procesados

En un contexto social donde la salud y la alimentación ocupan un lugar cada vez más central, la frase de que "lo casero siempre es mejor" se ha instalado con fuerza en el espectro de las creencias nutricionales. En este marco de sobreinformación, un grupo de profesionales de Profeni (Profesionales Expertos en Nutrición Infantil), emitió un comunicado que llama a tener conocimientos más fundamentados al respecto.

“Si bien muchos productos industrializados contienen un exceso de grasas saturadas, azúcares agregados y sodio, hay otros que, por su valor nutricional, son componentes esenciales de una dieta equilibrada”, indican los expertos.

La Lic. Mariana Raspini, especialista en Nutrición Pediátrica, enfatiza la necesidad de diferenciar: "No son lo mismo galletitas rellenas, gaseosas azucaradas, un pan negro y un yogur con fermentos vivos. No hacerlo es un error conceptual que lleva consigo un mensaje nutricional que desorienta".

Seguridad, nutrientes y aditivos: más allá de la apariencia

Los profesionales de Profeni desmitifican la idea de que el procesamiento degrada automáticamente los alimentos. Técnicas como la pasteurización o la fermentación son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria y preservar los nutrientes, especialmente en productos destinados a la infancia.

La Dra. Andrea Fabiana González advierte sobre los riesgos de las preparaciones caseras sin control microbiológico, como las bebidas vegetales hechas en casa, que pueden ser peligrosas. En contraste, muchos productos industrializados se elaboran bajo estrictas normas de calidad e higiene, lo que los hace seguros para el consumo.

Por otro lado, el Lic. Alberto Arribas destaca cómo algunos alimentos procesados son aliados prácticos para una nutrición de calidad. Ejemplos como pescados y legumbres enlatadas, yogures y quesos, ofrecen una opción segura y nutritiva para familias con poco tiempo.

Conclusión de los expertos

La postura de los especialistas es clara y contundente: "Los alimentos no son buenos o malos por su nivel de procesamiento, sino por su composición nutricional, su contexto y frecuencia de consumo, el tamaño de la porción y el lugar que ocupan dentro de una alimentación equilibrada". De este modo, el comunicado de Profeni invita a la sociedad a dejar de lado los mitos y a basar sus elecciones alimentarias en información fiable, en lugar de en dogmas y modas.