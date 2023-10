La delincuencia juvenil aumentó 37% en la provincia

El Poder Judicial de la Provincia de Córdoba publicó el informe anual 2022 sobre la situación penal juvenil, que demuestra que hubo un crecimiento del 37% en la cantidad de causas iniciadas donde están involucrados niños, niñas y adolescentes (NNyA) con respecto al 2021. Entre los delitos registrados, la mayoría, el 52%, se vincula con la propiedad mientras que el resto de la nómina se completa con delitos contra las personas (14%), contra la administración pública (12%), contra la libertad (10%) y contra la integridad sexual (7%). El 28% ya había cometido algún hecho antes del 2022.

Este mapeo geográfico permite localizar los delitos en el territorio provincial. En este sentido, el podio de las ciudades donde más delitos juveniles se registraron está formado por la Ciudad de Córdoba con el 55%, junto a Río Cuarto y Villa María. Sin embargo, cuando se analiza la cantidad de causas en relación a la cantidad de habitantes, la situación cambia. Laboulaye es la localidad con mayor cantidad de causas por cada 10.000 habitantes. Le siguen Villa María y Huinca Renancó, las tres se ubican por encima del promedio provincial.

Perfil de los NNyA. El informe tuvo como universo a los niños, niñas y adolescentes de las causas Penal Juvenil iniciadas durante el año pasado, por lo que, con la información brindada, también se analiza el perfil de los involucrados.

En este sentido, de acuerdo a lo que ellos declararon, la mitad admitió consumir algún tipo de sustancia psicoactiva. Aunque el 70% de ellos no sería un consumo problemático, las más populares son cannabis, alcohol y cocaína.

Por otro lado, la mayoría son varones (80%) y de ellos, más de la mitad (55%) tenía menos de 16 años al momento de creada la causa. En lo que respecta a las edades de los varones involucrados, el 70% tiene menos de 16 años. Y en el total general, el 19% es menor de 14 años. En lo que refiere a los datos del delito propiamente dicho, el 72% no demostró reiterancia delictiva. Pero de la muestra que sí registraba reiterancia, la mayoría tenía 16 y 17 años. Esto quiere decir que los menores de 16 tienen menos reiterancia delictiva.



Escolaridad. Otro aspecto a analizar es el que refiere al nivel de instrucción y si trabajaban o no cuando sucedieron las causas. En lo que refiere a la educación, si bien tan sólo el 0,3% no tiene ningún tipo de instrucción, apenas el 1% terminó el secundario. Aunque este dato puede no estar vinculado con la deserción escolar, si no con la edad de los involucrados. En este sentido, el 85% tenía el secundario incompleto, pero el 31% declaró que no lo cursaba y el 69% estaba yendo a la escuela.

El informe, por último, también detalla las medidas que los juzgados Penal y Juvenil adoptaron frente a estas causas. Sólo el 10% de los NNyA estuvieron privados de libertad y el de 47% de estos lo fueron por menos de 30 días. De los NNyA sobre los que se adoptaron medidas no privativas de libertad, el 99% fueron ‘supervisión en territorio’. El estudio concluye afirmando que estos datos “reflejan un panorama complejo, que requiere un análisis continuo y estratégico”.