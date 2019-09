La estrategia de Alberto F. para ‘llegar’ al empresariado cordobés será vía el G-6

Diego Caniglia

No pasó desapercibida para nadie, tuvo repercusiones y la lectura que hacen los involucrados difiere según quién cuente la historia. Pero la foto del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, empezó a mostrar la estrategia que el exjefe de gabinete de Néstor Kirchner tendrá con el empresariado.



De hecho, el ministro Dante Sica no dudó en afirmar a este medio: “La foto fue muy jodida. Si la UIA va a jugar institucionalmente con el kirchnerismo que lo digan” (ver página 13). Esa foto, armada por el gobernador de Tucumán, Jorge Manzur, tuvo y tendrá impacto en Córdoba. Es que Fernández ha comenzado a desarrollar una estrategia de ‘acercamiento’ y ‘reconciliación’, según reconocen desde su espacio con el empresariado cordobés, luego de las dos administraciones de Cristina Fernández, que dejaron heridas abiertas en buena parte del empresariado local.

¿En qué consiste el plan? Fernández quiere explicarles a los empresarios que él no es Cristina. Y lo hará poniendo el foco en el G-6, la entidad conformada por la Cámara de Comercio de Córdoba, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Comercio Exterior, Fedecom, la Bolsa de Comercio y la Unión Industrial de Córdoba.



“Alberto tiene muy buena llegada con Martín Gill, el intendente de Villa María, que fue uno de los primeros que salió a apoyarlo públicamente como candidato a presidente, pese a que Schiaretti se había mostrado prescindente. Y Gill conoce muy bien a Marcelo Uribarren, el presidente de la UIC, a quien todos le reconocen el gran trabajo que está realizando en la entidad, pero nadie puede negar el pésimo estado en el que se encuentra la industria”, sostiene una de las fuentes consultadas por este medio.



En ese sentido, el viernes se conocieron los datos del relevamiento que realiza la entidad fabril y mostró una nueva caída en la actividad industrial (el 48,8% de los consultados se manifestó en ese sentido, por encima del 45,7% registrado en agosto).

Desde el ‘albertismo’ saben que el G-6 comparte los lineamientos generales del gobierno de Schiaretti, por lo que tal vez genere un poco de tensión con el gobernador. Pero también remarcan que en las visitas de Fernández a Córdoba se mostró muy cauto para no molestar al mandatario. Eso sí: marcan la cancha asegurando que el candidato es “casi presidente” y no dejan pasar el dato de que es el único gobernador peronista que no lo apoya de cara al 27 de octubre.



Cómo la ven los industriales. “El de Macri fue uno de los gobiernos más dialoguistas. Pero siempre fue un diálogo de sordos”, dice un industrial. “No se dieron cuenta de que después de tanto tiempo de industria cerrada, había que ponerla en marcha de manera gradual. (Francisco) Cabrera no supo. Y (Dante) Sica, que entiende como pocos lo que pasa en la industria, siempre estuvo limitado por (Nicolás) Dujovne. Ahora, ya es tarde”, añade el empresario.

Puesto al tanto de la opinión de Sica sobre la foto Acevedo-Fernández-gremios en Tucumán, el empresario asegura entender al ministro “porque se habló de un pacto social, entre los que producen, los que trabajan y los que conducen el Estado. Y justamente lo que faltó acá fue conducción”. Los industriales -en estricto off- reconocen que no le temen a Alberto F., aunque sí le están pidiendo “que controle al kirchnerismo puro, principalmente en Buenos Aires”.

Señales y tensión. Si la foto en Tucumán generó algún malestar, desde el Gobierno nacional podrían tener otro mal trago un mes antes de las elecciones. Es que el 1 de octubre la Unión Industrial de Córdoba organiza su tradicional coloquio y están invitados tanto el presidente Macri como Fernández. Oficialmente, ninguno de los dos confirmó su presencia hasta el momento, aunque en el albertismo descuentan que el candidato a presidente dirá presente.

“Es una tribuna ideal: más de 500 empresarios de todos los niveles. No la va a dejar pasar”, dicen cerca del candidato. Pero hay más. Un día antes, el 30 de septiembre, buena parte de la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) llegará a Córdoba para formar parte del evento. Allí, los industriales buscarán profundizar (con los dos candidatos si es que Macri decide asistir) los seis puntos que consideran básicos para la recuperación del sector.

En ese sentido, destacan que cuentan con “propuestas concretas para una agenda productiva” que están presentando “a todos los candidatos que las quieran escuchar”. Consideran vital “un diálogo social para alcanzar acuerdos de mediano y largo plazo”, pero destacan que “el diálogo tiene que ser liderado por la política, porque tiene el mandato de la sociedad a través de los votos”. Además, piden “afinar los instrumentos” para atender la realidad económica del país a la que califican de “compleja y diversa”.