La felicidad del 'Chino' Zelarayán: la felicidad de Belgrano

Qué primavera que está viviendo el hincha de Belgrano; y ni hablar de la familia Zelarayán. Las flores, el aroma, las sonrisas, los pases, los goles, las victorias, la pasión, los guiños del destino: qué fantástico septiembre viven los 'piratas' y la familia Zelarayán.

Anoche, en un Gigante de Alberdi desbordado de pasión, Belgrano volvió a regalar una noche para la memoria: goleó 3-0 a Newell’s Old Boys por la novena fecha del Torneo Clausura y se metió de lleno en la pelea por la clasificación a los octavos de final. Pero más allá del triunfo, hubo un momento que trasciende el resultado: el gol de Lucas Zelarayán con la asistencia de su sobrino Gonzalo.

“Estoy contento por volver a convertir acá, en Alberdi”, dijo el capitán pirata a TNT Sports Premium al terminar el encuentro. Y enseguida aclaró que su alegría no era solo personal: “Obviamente, también estoy contento por el triunfo del equipo, porque de local nos venía faltando ese resultado. Siento que veníamos jugando bien, pero nos faltaba ese triunfo para que nos dé confianza acá en casa”.

La sonrisa del 'Chino' Zelarayán, es la sonrisa de Alberdi

¿Inolvidable?

Sí, inolvidable. Porque la noche guardaba un guiño del destino. En el 3-0 final, la pelota viajó desde los pies de Gonzalo, sobrino del capitán, luego de una acción individual a los pocos minutos de haber ingresado, y encontró a Lucas para que la historia familiar se escribiera en la red rival. “Es una emoción muy grande”, confesó el Chino. Y agregó: “Me imagino cómo debe estar la familia en la tribuna, que están todos, porque sobre que somos familia, somos todos fanáticos de Belgrano”.

El relato se detuvo allí, en ese instante donde lo íntimo se mezcló con lo colectivo, donde un pase y un gol se transformaron en herencia. “La verdad es que estoy muy feliz, porque Gonza está sumando sus primeros minutos y lo viene haciendo bien. Y que hoy hayamos combinado entre nosotros, y que yo haya podido hacer el gol, fue una emoción muy grande”.

¡Qué primavera 'pirata'! ¿Cómo hacer para contener toda la memoria de una familia y todo el fervor de un barrio? Imposible. Entonces, que se disfrute mientras dure...

